Włochy chcą pozbyć się Romów

Hiszpański parlament potępił w czwartek wypowiedzi włoskiego ministra spraw wewnętrznych Matteo Salviniego, który zapowiedział przeprowadzenia spisu Romów w celu ich usunięcia z kraju i ubolewał, że nie może wydalić tych, którzy mają włoskie obywatelstwo.

W uchwale parlamentarnej przegłosowanej na posiedzeniu plenarnym Kongres Deputowanych apeluje do włoskiego rządu, aby nie powtarzał takich wypowiedzi i „odstąpił” od wcielania w życie swego zamiaru.

Parlament hiszpański uważa, że wypowiedzi w stylu deklaracji ministra Salviniego służą szerzeniu nienawiści, nie mają żadnej podstawy prawnej i stanowią zamach na najbardziej podstawowe zasady demokracji.

18 czerwca Salvini, lider skrajnie prawicowej Ligi, zaproponował przeprowadzenie spisu osób romskiego pochodzenia w celu wydalenia z Włoch tych, którzy przebywają tam nielegalnie, i wyrażał ubolewanie, że tych, którzy urodzili się jako Włosi trzeba będzie w kraju „pozostawić”.

Tego rodzaju wypowiedzi cofają nas do najczarniejszych okresów w historii kontynentu europejskiego - ostrzega Kongres hiszpański, potwierdzając swe przywiązanie do współistnienia w różnorodności i do obrony podstawowych praw człowieka.