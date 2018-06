Budżet w doskonałej kondycji

W budżecie państwa na koniec maja br. odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,59 mld zł, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Ustawowy plan na cały rok to 41,49 mld zł deficytu.

Po kwietniu w budżecie centralnym odnotowano 9,33 mld zł nadwyżki.

Resort podał, że dochody w okresie styczeń-maj wyniosły 154,01 mld zł, tj. 43,3% rocznego planu. Dochody podatkowe w tym okresie wyniosły 143,03 mld zł, co stanowi 43,1% planu.

W okresie styczeń - maj 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 10,7 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń - maj 2017 r. o ok. 7%” - czytamy dalej.

Wzrost dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano w ramach niżej wymienionych podatków:

Dochody z podatków pośrednich po 5 miesiącach br. wyniosły 99,25 mld zł (41,8% rocznego planu), z podatku PIT - 23,73 mld zł (42,7% planu), z podatku CIT - 17,33 mln zł (53,5% planu). Natomiast wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych sięgnęły 1,86 mld zł (40,6% rocznego planu), podano także w materiale.

W okresie styczeń - maj 2018 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 10,83 mld zł i było wyższe o 17,4% r/r. Stanowiło to 49,4% rocznego planu.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - maj 2018 r. wyniosło 144,42 mld zł, tj. 36,4% planu. W analogicznym okresie 2017 r. przekazano na wydatki 143,5 mld zł, tj. 37,3% planu.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń - maj roku ubiegłego jest przede wszystkim wynikiem niższej dotacji przekazanej do FUS (mniej o ok. 5,3 mld zł), co spowodowane jest dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi wpływami składek do FUS - wyjaśniono w komunikacie.