Jerzy Kwieciński: Wzrost PKB w II kw. zbliżony do I kw.

Wzrost gospodarczy w II kw. tego roku będzie zbliżony do wyniku wzrostu PKB zanotowanego w I kw. - powiedział portalowi wGospodarce.pl Jerzy Kwieciński, minister rozwoju i inwestycji.

Szacujemy, że wzrost PKB w II kw. będzie zbliżony do tego, co zanotowaliśmy w I kw. tego roku, a w dynamice inwestycji zbliżamy się do 10 proc. - powiedział Kwieciński.