WIG 20 poniżej 2.100 pkt.

Czwartkowa sesja na warszawskim parkiecie przyniosła mocne spadki WIG, WIG 20 i mWIG 40. Po 14 spadkowych sesjach z rzędu na minimalnym plusie notowania zakończył sWIG 80. Na szerokim rynku wzrostem wyróżniły się m. in. Mabion i PlayWay.

WIG 20 stracił na czwartkowym zamknięciu 2,1 proc. i wyniósł 2.098,8 pkt. Od szczytu hossy (2.630,4 pkt.)indeks blue chipów stracił już 20,2 proc.

Zdaniem Łukasza Bugaja, analityka DM BOŚ spełniona została już „luźna” definicja obowiązywania bessy.

Na krajowym podwórku indeks WIG 20 ustanowił nawet nowe tegoroczne minima i jednego dnia przekreślił całym dorobek z początku tygodnia, kiedy dzielnie opierał się słabym nastrojom na świecie. Tym samym po raz kolejny ukazane zostało niekorzystne oblicze rynku, który spada już od stycznia. Dzisiaj skala tego spadku przekroczyła nawet 20 proc., co oznacza, że spełniona już została luźna definicja obowiązywania bessy - napisał w posesyjnym komentarzu ekspert.

Spadki zanotowały również WIG (-1,7 proc. i 55.169,8 pkt.) i mWIG 40 (-1,3 proc. i 4.196,4 pkt.).

Po 14 spadkowych sesjach z rzędu, podczas których sWIG 80 stracił blisko 8 proc., w czwartek zamknął się na minimalnym plusie (+0,08 proc.) i wyniósł 12.585,3 pkt.

Obroty na walorach małych spółek wyniosły prawie 44 mln zł, na blue chipach 597 mln zł, na średnich spółkach 136 mln zł.

Wśród blue chipów na plusie sesję zakończył jedynie PKN Orlen (+0,2 proc.).

Walne zgromadzenie Grupy Lotos zdecydowało o wypłacie z zysku netto za 2017 rok 184,9 mln zł dywidendy, co oznacza, że dywidenda na akcję wyniesie 1 zł. Kurs spółki stracił 0,6 proc. Spadkom przewodził CD Projekt (-4,5 proc.) oraz PZU i LPP (po -3,3 proc.).

W poniedziałek po sesji grupa LPP planuje przedstawić szacunkowe wyniki za II kwartał 2018 rok. Analitycy oceniają, że grupa LPP powinna pokazać dobre wyniki za drugi kwartał, spółce pomógł tani dolar. Konsensus PAP zakłada, że zysk netto LPP, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniesie w tym okresie 221,9 mln zł.

Na szerokim rynku o 5,1 proc. wzrósł kurs Mabionu. Biotechnologiczna spółka poinformowała w czwartek rano, że po odbyciu spotkania z amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków (FDA) otrzymała podsumowanie, w którym agencja nie wskazała konieczności całkowicie oddzielnego procesu rozwoju leku MabionCD20 na rynek amerykański.

Polska spółka przeprowadziła w latach 2013-2018 badanie kliniczne MabionCD20 - leku biopodobnego do rituximabu - na potrzeby procesu rejestracyjnego przed Europejską Agencją ds. Leków (EMA). Wniosek o dopuszczenie do obrotu farmaceutyku w Europie został przyjęty do procedury oceny przez EMA 21 czerwca tego roku.

Kurs PlayWaya wzrósł o 8,7 proc. do 125 zł. Kurs spółki znalazł się najwyżej od 20 czerwca.

ML System, spółka technologiczna oferująca rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem zadebiutowała w czwartek na warszawskiej giełdzie. Na otwarciu kurs spółki nie zmienił się i wyniósł 27 zł. Na zamknięciu kurs wyniósł 27,4 zł.

