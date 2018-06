PKN Orlen zakończył budowę elektrowni w Płocku

PKN Orlen podpisał z konsorcjum firm: Siemens AG i Siemens protokół, na mocy którego zakończono realizację procesu inwestycji bloku gazowo-parowego w Płocku - poinformowała spółka. Łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez spółkę na realizację projektu budowy elektrowni wyniosły ok 1,7 mld zł.

W kwietniu PKN Orlen rozpoczął testy kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku i planował dla niego miesiąc próbny w czerwcu br.

Jak wcześniej informowano, blok gazowo-parowym (CCGT) w Płocku ma moc 600 MW . Po oddaniu do użytku bloku w Płocku, PKN Orlen będzie produkował ok. 7 TWh, co będzie stanowiło ok 4,5 proc. energii elektrycznej produkowanej w Polsce.

Jak poinformował Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, koncern przekazał do komercyjnej eksploatacji elektrociepłownię i zamierza maksymalnie wykorzystać szereg synergii płynących z funkcjonowania płockiego bloku w ramach Grupy Orlen.

Konsekwentnie dążymy do budowy własnego zaplecza energetycznego, a sfinalizowanie płockiej inwestycji przybliżyło nas znacząco do tego celu. Zamierzamy maksymalnie wykorzystać szereg synergii płynących z funkcjonowania bloku w ramach Grupy Orlen. Jednocześnie oddajemy do systemu kolejne megawaty mocy, istotnie zwiększając krajowe bezpieczeństwo energetyczne - powiedział Obajtek, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że oddanie największej polskiej inwestycji tego typu, nie będzie miało wpływu na stan środowiska naturalnego.

Blok w Płocku wytwarzał będzie bowiem w jednym procesie technologicznym ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną, czyli kogeneracji. Jest to jedna z najnowocześniejszych technologii, oparta o gaz ziemny, czyli surowiec przyjazny dla środowiska i korzystny z punktu widzenia emisji CO2 - wskazał prezes.

Blok gazowo-parowy powstał na terenie płockiego zakładu rafineryjno-petrochemicznego. Obecnie jest to największa tego rodzaju elektrociepłownia w Polsce, podał koncern.

Praca bloku opiera się o najnowocześniejsze dostępne technologie w zakresie ochrony środowiska (BAT- Best available technology). Wysoką sprawność produkcji energii elektrycznej na poziomie ok. 62% zapewnia najnowocześniejsza na świecie turbina gazowa typu „H”. Będzie ona spalała gaz w wysokiej temperaturze, co oznacza minimalne zużycie paliwa na jednostkę energii, a w praktyce gwarantuje niski wpływ inwestycji na środowisko - czytamy dalej w komunikacie.

Część wytworzonej mocy elektrycznej pobierze PKN Orlen. Reszta popłynie do krajowej sieci elektroenergetycznej linią 400 kV. „Tym samym zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne odbiorców przemysłowych w centralnej części kraju, gdzie do tej pory nie było dużych mocy wytwórczych energii elektrycznej. Wytworzona para będzie natomiast w całości konsumowana przez aktywa produkcyjne Grupy Orlen oraz lokalnych odbiorców” - podkreślono także.

PKN Orlen wskazał też, że płocka inwestycja ma szczególne znaczenie przy rosnącym zapotrzebowaniu na energię elektryczną w Polsce. Na początek czerwca 2018 r. przypadło kolejne rekordowe zapotrzebowanie na moc w systemie elektroenergetycznym, które wynosiło 23 tys. 429 MW. W tym czasie produkowano w Polsce 21 tys. 593 MW. Sytuację musiał ratować import energii z Niemiec, Szwecji i Litwy. Blok w Płocku umożliwi częściowe bilansowanie systemu energetycznego.

Równocześnie z podpisaniem umowy na budowę, PKN Orlen podpisał umowę na serwis głównych urządzeń bloku, która będzie obowiązywać około 12 lat od rozpoczęcia eksploatacji elektrociepłowni.

Na podst. ISBnews