Trump zasugerował Macronowi wyjście z UE

Prezydent USA Donald Trump zasugerował francuskiemu przywódcy Emmanuelowi Macronowi wyjście z Unii Europejskiej i wskazał, że gdyby do tego doszło, USA mogłyby zaoferować Francji korzystne dwustronne porozumienie handlowe - twierdzi „Washington Post”.

Jak pisze Josh Rogin na stronie internetowej „Washington Post”, amerykański przywódca dodał, że gdyby Francja opuściła Wspólnotę, USA zaoferowałyby Paryżowi umowę handlową opartą na lepszych warunkach od tych, na których bazuje porozumienie handlowe między USA a UE jako całością. Rogin powołuje się na dwóch przedstawicieli europejskich władz.

Jest to przykład tego, że prezydent USA zachęca do zdemontowania organizacji składającej się z amerykańskich sojuszników, co jest sprzeczne z ustaloną polityką rządu USA - ocenia Rogin.