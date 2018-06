Są już pierwsze jabłka i śliwki z tegorocznych zbiorów

Trzy tygodnie wcześniej niż w ubiegłym roku pojawiły się w sprzedaży na rynku hurtowym w Broniszach polskie jabłka z tegorocznych zbiorów odmiany Early Geneva. Pochodzą one z rejonu Sandomierza.

W ubiegłym roku krajowe jabłka po raz pierwszy pojawiły się na Rynku 17 lipca, a cena kilograma owoców wahała się od 2,5 do 3 złotych za kilogram. Dzisiaj kilogram jabłek odmiany Early Geneva NEVY kosztuje 3,33 zł/kg, czyli 50 złotych za 15-kilogramowe opakowanie.

Early Geneva - to amerykańska, letnia odmiana jabłoni. Owoce osiągają dojrzałość do zbiorów i konsumpcyjną jednocześnie, co zazwyczaj przypada w drugiej połowie lipca. Owoce tej odmiany dojrzewają nierównomiernie, więc zbiory odbywają się kilkakrotnie.

Na Rynku Hurtowym w Broniszach są już w sprzedaży pierwsze śliwki od polskich sadowników. Można kupić dwie wczesne odmiany Herman i Ruth Gerstetter. Herman to najwcześniejsza odmiana spośród tych nowej generacji, dojrzałość do zbiorów przypada na ogół na połowę lipca, ale w tym roku zbiory zaczęły się wcześniej.

Cena kilograma śliwek odmiany Herman waha się od 4 do 5 złotych. Nieco tańsza jest odmiana Ruth Gerstetter, którą można już kupić w hurcie w cenie 4 zł/kg.

Anna Wysoczańska (PAP), sek