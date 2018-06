Porozumienie w sprawie migrantów to pozory

Wicepremier Włoch Luigi Di Maio oświadczył w sobotę, że jeśli kraje unijne nie wywiążą się z zobowiązań podjętych w sprawie migracji, będzie to oznaczało, że „Unia już nie istnieje”. Zagroził, że włoski rząd rozważy kwestię wysokości składki do kasy UE.

Słowa politycznego lidera Ruchu Pięciu Gwiazd są głosem w dyskusji trwającej we Włoszech po zakończonym w piątek szczycie UE w Brukseli, na którym postanowiono, że w krajach członkowskich na zasadzie dobrowolności powstaną centra kontroli migrantów, a poza Unią - ośrodki do wysadzania uratowanych na morzu ze statków.

Według Francji, która zapowiedziała, że nie otworzy takich struktur, centra kontrolne powinny zostać utworzone w krajach „pierwszej linii”, czyli tych, do których przybywający do Europy migranci docierają najpierw, a zatem we Włoszech, Hiszpanii i Grecji.

Jednak rząd Giuseppe Contego wykluczył taką możliwość, co - jak podkreślają komentatorzy - pod znakiem zapytania stawia ustalenia szczytu, który nie przyniósł konkretnych rozwiązań dla Włoch.

Conte oświadczył po tych obradach, że we wnioskach z nich „nigdzie nie jest napisane”, że ośrodki kontroli migrantów w Europie muszą być utworzone w jakimś konkretnym kraju.

Premier nie krył również irytacji postawą francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona i mówił, że wszystkie państwa UE mogą takie centra otworzyć, „w tym Francja”.

Wicepremier Di Maio powiedział dziennikarzom w Mediolanie, odnosząc się do polemiki na tym tle:

W wymiarze europejskim nie jest to mecz, w którym jest wygrany i przegrany. Mnie się wydaje, że wczoraj ustanowiliśmy zasadę, że bez Włoch nie ma żadnego rozwiązania” problemu. „Ten, kto przybywa do Włoch, przybywa do Europy, a zatem migranci trafiający do Włoch to sprawa europejska - oświadczył.

Di Maio przyznał, że ustalenia unijnego szczytu nie wywołują w nim „szczególnego entuzjazmu”.

Powstał znakomity punkt wyjścia, teraz oczekuję od państw UE, że dochowają wierności słowu danemu w dokumencie podpisanym przez wszystkie kraje europejskie. Jeśli tego nie zrobią, to znaczy, że Unia już nie istnieje - dodał włoski wicepremier.

Następnie zauważył:

Obrady trwają do godz. 5 rano, pisze się razem dokument, mówi się o chęci udzielenia pomocy Włochom w sprawie migrantów, mówi się, że ten, kto przypływa do Włoch, przybywa do Europy, jest intencja rewizji regulaminu azylowego z Dublina, ale jeśli inne kraje nie chcą tego zrobić, to znaczy, że takie spotkania niczemu nie służą

Di Maio wyraził przekonanie, że ośrodki dla migrantów należy zakładać w krajach ich pochodzenia.

Najlepszym sposobem udzielenia pomocy tym ludziom jest stworzenie takiej sytuacji, by nie wyruszali w te podróże nadziei, które czasem przekształcają się w tragedie na morzu - zaznaczył.

Podkreślił, że w ostatnich latach organizacje pozarządowe ratujące migrantów na Morzu Śródziemnym faktycznie „wspierały” przemytników ludzi i nie koordynowały swych działań ze strażą przybrzeżną Libii, skąd odpływają łodzie.