„Sieci”: Polska umie wygrywać!

W nowym numerze „Sieci” szef rządu, Mateusz Morawiecki w specjalnym wywiadzie dla tygodnika wykazuje, że Polska pod rządami PiS odnosi sukcesy zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w polskiej gospodarce. Mówi o sukcesie w sprawie imigracji, zamknięciu konfliktu wokół ustawy o IPN, odpartych atakach opozycji, obronie reformy sądownictwa i narodowych, dziejowych inwestycjach.

Jacek i Michał Karnowscy w rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim („Polska umie wygrywać!”) poruszyli wiele kwestii ważnych dla przyszłości kraju, np. wejście Polski do strefy euro czy konieczność wprowadzenia głębokich zmian w systemie sądownictwa. Premier skomentował również ostatnie wydarzenia, m.in. decyzję o braku przymusowej relokacji uchodźców, która zapadła podczas szczytu Unii Europejskiej, oraz udział polskiej reprezentacji w mistrzostwach świata w piłce nożnej. Poruszono również kwestię ostatniej zmiany ustawy o IPN.

Premier podkreślił wartość wyniesioną ze swoich podróży po Polsce i spotkań z obywatelami, wskazując na wnioski, jakie można z nich wyciągnąć: ,,Jest oczekiwanie działań rozwojowych, polityki, która tworzy bogaty kraj w dłuższej perspektywie”. Na tej podstawie buduje swoją wizję kraju: – To jest właśnie Polska moich snów: atrakcyjne państwo, które zatrzymuje i przyciąga talenty, nie wypycha ludzi na emigrację, tworzy bogactwo, naszą polską drogę do trwałego dobrobytu. Ale także zachowuje chrześcijańską tożsamość i kulturę, i tym też przyciąga. O tym mówię Polakom.”

W artykule „Jak grupy interesu paraliżują Polskę” Piotr Filipczyk podejmuje tematykę działalności władz samorządowych, która nie zawsze ma na celu dobro mieszkańców danej miejscowości:

„Za kulisami, w mniejszych miejscowościach rozgrywają się ludzkie dramaty, sterowane przez tamtejsze grupy trzymające władzę. Na poziomie samorządów podejmowane są decyzje, które mogą zablokować wartościowe przedsięwzięcia i rzutować na wizerunek administracji rządowej w oczach Polaków. Pracownicy nie wiedzą, kto naprawdę wstrzymał powstawanie nowych miejsc pracy w ich regionie. Obarczają za to władzę. Przed wyborami samorządowymi to poważne zagrożenie dla Prawa i Sprawiedliwości.”

W najnowszym numerze tygodnika „Sieci” czytamy też o sukcesie Kasa Stefczyka: Dobre wyniki finansowe, wysokie zaufanie członków, nowoczesne produkty – tak Kasa Stefczyka podsumowuje rok 2017. Ponad 62 mln zysku netto Kasy to wynik, który świadczy o renesansie spółdzielczości finansowej w naszym kraju. Autor tekstu przypomina jednakże medialną i polityczną nagonkę, z jaką kilka lat temu spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe musiały się zmierzyć.

Szykany ze strony KNF nie ograniczały się do działań administracyjnych. Kierowana przez Jakubiaka Komisja przygotowała raport dotyczący sektora SKOK, który stał się podstawą największej w historii kraju medialnej nagonki na legalnie działające instytucje finansowe. Nigdy dotąd podmioty tego rynku nie musiały się mierzyć z taką dawką oszczerstw i kłamstw publikowanych w mediach oraz przekazywanych przez polityków. Do ataków na SKOK dołączyli wszyscy, także ci, którzy powinni dbać o stabilność rynku finansowego – przedstawiciele Ministerstwa Finansów, na czele z Izabelą Leszczyną (PO). Polityczno-medialnej machinie nie udało się jednak podważyć wiarygodności Kasy Stefczyka. Media odwołują swoje zarzuty, publikują sprostowania, politycy – do niedawna wyszczekani – dziś chowają się za immunitetem w sprawach sądowych, a Kasa Stefczyka triumfuje w walce zarówno o dobre imię, jak i o dobre wyniki finansowe – czytamy. W artykule „Krajobraz po bitwie” Konrad Kołodziejski pisze sporze wokół ustawy o IPN. Analizuje również nasze niepełne zwycięstwo: „Nie ma więc sensu mówić, że zwyciężyła prawda lub że osiągnęliśmy kompromis. Jeden z dwóch negocjatorów porozumienia ze strony izraelskiej Yaakov Nagel wprost oświadczył, że o żadnym kompromisie nie ma mowy. „Doprowadziliśmy do uchylenia prawa i przywróciliśmy relacje z Polską – stwierdził krótko. Oczywiście nie należy dłużej płakać nad rozlanym mlekiem, lecz jak najszybciej wyciągnąć wnioski z ostatnich miesięcy. Nikt już chyba nie ma wątpliwości, jak fatalny jest na świecie poziom wiedzy na temat Polski i jak silne są antypolskie stereotypy. Żeby to zmienić, trzeba zainwestować gigantyczne środki nie tylko w promocję komiksów po angielsku, lecz i w polską naukę – a zwłaszcza kompletnie zaniedbaną humanistykę” – podkreśla autor publikacji.

Udział Polski na Mundialu w Rosji podsumowuje Cezary Kowalski w artykule „A miało być tak pięknie”. Jednym zdaniem: pytanie o przyczyny mundialowej klęski skierowane do Adama Nawałki jest jak najbardziej uzasadnione. Bo po pięciu latach jego dobrej pracy zespół wygląda mniej więcej tak jak w momencie, kiedy go przejmował. Czyli beznadziejnie. I o to są właśnie największe pretensje. Nie o same marne wyniki, ale o to, że reprezentacja znów stanowi zlepek zawodników z niezłych albo nawet bardzo dobrych europejskich klubów, a nie drużynę. Że nie ma prawdziwego lidera, nie ma stylu, a sami gracze przyznają, że nie wiedzą, o co trenerowi chodzi z tymi ciągłymi zmianami ustawień i zakładanej taktyki. Poległo więc przygotowanie mentalne. Coś też sknocono podczas przygotowań czysto fizycznych, bo widać było gołym okiem, że nasi poruszali się wolniej od rywali – stwierdza publicysta sportowy.

„Wiwat Sejm! Wiwat Naród! Wiwat Wszystkie Stany!” – to specjalny dodatek historyczny dołączony do najnowszego numeru tygodnika „Sieci” z okazji 550-lecia polskiego parlamentaryzmu, który został przygotowany wspólnie z Kancelarią Sejmu RP. W specjalnym materiale przygotowanym na tę okazję Marszałek Sejmu Marek Kuchciński pisze:

„Od 27 lat możemy się znów cieszyć wolnym parlamentem w wolnym państwie. Z dziejów 550 lat polskiego parlamentaryzmu wynikają wnioski. Po pierwsze, możemy być dumni z naszej tradycji i kultury parlamentarnej jako jednej z najstarszych w Europie i w przeszłości najpełniej rozwiniętych. Po drugie, parlament w naszych dziejach stał się instytucją wolnej i suwerennej Rzeczypospolitej, wyrazem mądrości zbiorowej.” Ponadto do nowego numeru „Sieci” został dołączony piąty już numer specjalnego suplementu – „Polacy, którzy zmienili świat”. W tygodniku przeczytać można także komentarze dotyczące bieżących wydarzeń pióra Katarzyny i Andrzeja Zybertowiczów, Jerzego Jachowicza, Wiktora Świetlika, Aleksandra Nalaskowskiego, Witolda Gadowskiego, Wojciecha Reszczyńskiego, Krystyny Grzybowskiej, Piotra Skwiecińskiego, Krzysztofa Feusette, Bronisława Wildsteina, Andrzeja Rafała Potockiego czy Marty Kaczyńskiej.

