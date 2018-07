Średnia wieku pielęgniarek w Polsce to ponad 55 lat. Mamy lukę pokoleniową w zawodach medycznych - mówiła wicepremier Beata Szydło. Jej zdaniem służba zdrowia w Polsce jest w takim stanie, że problemów nie da się szybko rozwiązać.

Sytuacja w służbie zdrowia ma charakter priorytetowy dla polskiego rządu - podkreśliła wicepremier Beata Szydło.

Jak przypomniała, od 2024 r. rząd przeznaczy na służbę zdrowia 6 proc. PKB.

To będą ogromne pieniądze przeznaczone na opiekę zdrowotną, natomiast samo zwiększenie środków finansowych na opiekę zdrowotną nie rozwiąże problemów - dlatego, że tutaj musimy zmierzyć się ze zmianami systemowymi, które zostały już rozpoczęte wprowadzaniem chociażby sieci szpitali” - powiedziała wicepremier na spotkaniu z mieszkańcami Olkusza w Biurze Wystaw Artystycznych.

Jej zdaniem należy uszczelnić system opieki zdrowotnej tak, żeby zwiększone środki finansowe służyły właśnie pacjentom i poprawie dostępności do usług - bo to zdaniem premier jest największym wyzwaniem.

Według Szydło w Polsce jest coraz bardziej zauważalny brak kadry medycznej - lekarzy, pielęgniarek.

Mamy lukę pokoleniową w zawodach medycznych i to jest problem, z który szybko sobie nie poradzimy” - powiedziała wicepremier zwracając uwagę, że średnia wieku pielęgniarek w Polsce to ponad 55 lat.

Wicepremier przypomniała, że zwiększono limit miejsc na studia medyczne - ma to pomóc w uzupełnieniu kadry, jednak poprawa nie nastąpi od razu, to kwestia lat kształcenia i przygotowań do zawodu.

W roku akademickim 2018/2019 limit przyjęć na studia medyczne - łącznie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych - wyniesie 9211, w tym 7816 na kierunku lekarskim i 1395 na kierunku lekarsko-dentystycznym. To o 276 miejsc więcej niż w roku akademickiego 2017/2018.

SzzSz(PAP)