Rząd Niemiec upadnie przez uchodźców

Horst Seehofer rezygnuje z funkcji ministra spraw wewnętrznych Niemiec oraz z funkcji lidera tworzącej koalicję rządzącą bawarskiej Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU) - podają agencje powołując się na źródła w CSU.

O swojej decyzji Seehofer poinformował na zakończenie odbywającego się w niedzielę w Monachium spotkania szefostwa bawarskiej partii.

Horst Seehofer od pewnego czasu nie zgadzał się z kanclerz Angelą Merkel w sprawie niemieckiej polityki migracyjnej. Był zdecydowanym przeciwnikiem „polityki otwartych granic” i opowiadał się za zamknięciem granic dla migrantów.

W niedzielę Seefoher oświadczył, że nie jest zadowolony z propozycji kanclerz Angeli Merkel w sprawie migrantów i wyjaśnił, że nie widzi alternatywy dla zawracania ludzi z niemieckich granic. Jego partia domaga się jednostronnego zaostrzenia polityki azylowej, żądając zakazu wjazdu do Niemiec dla imigrantów, którzy złożyli już wniosek o azyl w innym kraju UE lub nie posiadają dokumentów. CDU dopuszcza takie rozwiązanie tylko w porozumieniu z innymi krajami UE.

Przed zakończonym w piątek dwudniowym szczytem unijnym Seehofer domagał się od kanclerz Merkel konkretnych europejskich rozwiązań w sprawie migracji. Groził, że jeśli ich nie będzie, to granice Niemiec dla migrantów zostaną zamknięte.

W czasie szczytu przywódcy krajów unijnych uzgodnili, że w państwach UE, które dobrowolnie się na to zgodzą, powstaną centra kontroli migrantów. Ustalono również, że uchodźcy z centrów zlokalizowanych w UE w krajach, które dobrowolnie się na to zgodzą, będą podlegali relokacji do innych państw. Nie będzie jednak żadnych kwot, a rozdział będzie się odbywał na zasadzie dobrowolności.

Merkel stoi na stanowisku, że osiągnięcia z unijnego szczytu powinny zaspokoić oczekiwania bawarskich konserwatystów. Oceniła również, że mają one „efekt równy” zamknięciu granic dla osób ubiegających się o azyl, które przemieszczają się wewnątrz Unii Europejskiej - czyli zatrzymaniu tzw. migracji wtórnej. Przyznała jednak, że jest to „jej osobista opinia”, a „decyzję CSU musi podjąć sama”.

Kanclerz Niemiec oświadczyła także w niedzielnym wywiadzie dla telewizji ZDF, że osoby ubiegające się o azyl w UE nie mogą „wybierać sobie, do którego kraju chcą jechać”.

Jak piszą agencje spór między chadekami i dymisja Seehofera o politykę migracyjną może doprowadzić do upadku koalicyjnego rządu Niemiec.

(PAP)