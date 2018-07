Pożyczka na wakacje w Kasie Stefczyka

Wakacje już trwają. Jednak ci, którzy obawiają się, że spędzą urlop w domu z powodu braku wystarczających środków, mogą skorzystać z atrakcyjnej formy finansowania swojego urlopu, a taką znajdą w Kasie Stefczyka.

Jeżeli przed nami trudna decyzja: spędzić wakacje w domu czy wyjechać pomagając sobie pożyczką, warto sprawdzić, jak zrobią inni rodacy. Finansowanie urlopu ofertą kredytową jest obecnie normą. Wszystko zależy jednak od znalezienia oferty, która będzie odpowiednia do naszych możliwości i oczekiwań finansowych. Ważne jest przy tym właściwe dopasowanie pomysłu na urlop z możliwościami finansowymi. Jeżeli nie stać nas na spłatę dużego zobowiązania, to warto zaplanować tańszy wyjazd. Ci, którzy wahają się jeszcze nad finansowaniem pożyczką letniego wypoczynku dla swojej rodziny, powinni sprawdzić propozycję Kasy Stefczyka.

Prosta Pożyczka (RRSO 18,85%) pomoże sfinansować zarówno drobne wydatki wakacyjne, wczasy w polskich ośrodkach wypoczynkowych, a także dalekie wyjazdy zagraniczne. Na ten cel można otrzymać od 2000 zł nawet do 50 000 zł! Ważne, żeby kwota ta była dopasowana do naszych potrzeb i możliwości finansowych. Ponadto Kasa Stefczyka oferuje dogodne okresy kredytowania nawet do 10 lat. Do innych zalet tej oferty należy atrakcyjne oprocentowanie, które może dodatkowo zostać obniżone m.in. za regularny wpływ dochodu na rachunek w Kasie, staż członkowski czy dobrą historię kredytową. Poza tym środki z pożyczki można przeznaczyć także na każdy inny cel – wakacje to tylko jedna z wielu możliwości.

Co zapewnia Prosta Pożyczka:

• szybką decyzję kredytową – wstępna informacja nawet w 15 minut,

• kwotę od 2 tys. zł do 50 tys. zł,

• dogodny okres kredytowania – od 4 aż do 120 miesięcy,

• możliwość uzyskania atrakcyjnej obniżki oprocentowania m.in. za wpływ dochodu, staż członkowski czy dobrą historię kredytową,

• możliwość ustalenia dnia spłaty miesięcznej raty, np. tuż po otrzymaniu wynagrodzenia,

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 18,85%. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.