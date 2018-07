Inflacja wzrosła przez paliwa

Głównym powodem, dla którego w czerwcu zanotowano wzrost cen towarów i usług były rosnące ceny paliw – oceniają analitycy. Jednocześnie wskazują na zaskakujący spadek cen żywności w stosunku do maja tego roku.

Według wstępnych danych tzw. szybkiego szacunku inflacja w czerwcu wyniosła 1,9 proc. w ujęciu rocznym, wobec 1,7 proc. w maju. W ujęciu miesięcznym zanotowano wzrost cen o 0,1 proc.

Jak ocenia Roman Przasnyski, główny ekonomista Gerda Broker, „swoje przysłowiowe „trzy grosze” dołożyło też do tego osłabienie złotego wobec dolara, w wyniku czego import surowca stał się bardziej kosztowny”.

Względem naszych szacunków zaskoczyła głównie kategoria żywność i napoje bezalkoholowe, dla której zakładaliśmy wzrost o 0,3 proc. m/m, podczas gdy dane GUS wskazały na spadek cen względem maja o 0,2 proc. Taka struktura danych nie wpływa natomiast istotnie na oczekiwania odnośnie inflacji bazowej, dla której nadal można oczekiwać odczytu na poziomie 0,6 proc. -0,7 proc. r/r – ocenia Paweł Radwański, główny ekonomista Raiffeisen Polbank.

Przewidujemy, że wzrost cen ropy z drugiej połowy czerwca może przełożyć się na niewielkie przyspieszenie inflacji w lipcu, co będzie tegorocznym szczytem dynamiki CPI. W dalszej części roku efekty (bardzo) wysokiej bazy cen niektórych produktów żywnościowych (masła i jaj) obniżą inflację CPI do tegorocznego dołka inflacji na poziomie ok. 1 proc. r/r w listopadzie – uważają ekonomiści PKO BP.