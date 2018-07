Zabierz kartę na wakacje. Letnie finanse z Pekao

Rozpoczęły się wakacje. Każdy wyczekuje zasłużonego urlopu, mimo że letnie wyjazdy to również czas wzmożonych wydatków. Tym bardziej warto wszystko dobrze zaplanować i zabezpieczyć się przed niespodziewanymi okolicznościami. Z tej okazji Bank Pekao przygotował wyjątkowo atrakcyjną ofertę, dzięki której wakacje będą bezpieczne i tańsze.

Przed wyjazdem wakacyjnym warto zaopatrzyć się w kartę kredytową, dzięki której zyskujemy dodatkowe bezpieczeństwo finansowe. Kartą kredytową można zapłacić za większość wydatków podczas urlopu, zarezerwować samochód (w wielu krajach nie da się tego zrobić bez karty kredytowej lub w razie jej braku, trzeba ponieść dodatkowe koszty) i zapłacimy za hotel lub wycieczkę. Dzięki karcie nie musimy zabierać ze sobą dużej ilości gotówki lub martwić się o wymianę waluty. W końcu, karta kredytowa to też możliwość odroczenia płatności za urlop, lub rozłożenia jej na raty.

Dlatego planując wakacje warto skorzystać z nowej promocji Banku Pekao, który oferuje kartę kredytową z obniżonym oprocentowaniem i na promocyjnych warunkach. Wynosi ono jedynie 5,99 % dla wszystkich transakcji dokonanych do końca roku, co jest znacznie tańsze niż choćby pożyczka w banku, nie wspominając o pożyczce w instytucjach poza bankowych. Co więcej, wydanie karty jest bezpłatne, nie zapłacimy również opłaty rocznej w pierwszym roku. Wystarczy zrobić dowolną transakcję kartą w ciągu 21 dni.

Karta kredytowa to bardzo użyteczne narzędzie podczas wakacji, czy to w kraju, czy za granicą. Urlop to czas wzmożonej liczby dokonywanych przez nas transakcji, a z kartą mamy najwyższe bezpieczeństwo. Dodatkowo, jeśli będzie taka potrzeba, kartę kredytową z obecnymi, promocyjnymi warunkami, można potraktować jako kredyt na bardzo atrakcyjnych warunkach – mówi Tomasz Zieliński, kierownik zespołu odpowiedzialnego za karty kredytowe w banku Pekao.

Dodatkowo bank przygotował specjalną ofertę wakacyjnych rabatów, dzięki której klienci - mogą oszczędzić nawet do 10% wydatków. Dostępne są zniżki na wynajem domów wakacyjnych, hoteli i apartamentów m.in. na Booking.com (4% zwrotu za rezerwacje), czy w Interhome (8% rabatu), wynajem samochodów np. w Rentalcars.com (7% rabatu), oraz tańsze bilety lotnicze na Fru.pl (30 zł za każdy bilet). Rabaty są również dostępne w parkach rozrywki i aquaparkach. Pełna oferta programu rabatowego z którego mogą korzystać klienci banku obejmuje ponad 2000 punktów handlowo-usługowych i sklepów online. Rabaty wynoszą nawet 30 procent. Oszczędności mogą być więc duże. Pełna lista ofert dostępna jest na stronie www.rabatypekao.pl

Wakacyjna promocja kart kredytowych obejmuje karty srebrne i złote. Z promocji można skorzystać do 30 września 2018 roku.

Według Narodowego Banku Polskiego na koniec grudnia 2017 r. banki w Polsce obsługiwały 5,8 mln kart kredytowych, z czego Pekao jest wydawcą ponad 650 tysięcy. W całym ubiegłym roku Pekao odnotowało największy spośród wszystkich banków wzrost liczby obsługiwanych kart kredytowych.