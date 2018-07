Austriacy gotowi zawracać migrantów

Władze Austrii oświadczyły we wtorek, że są gotowe „podjąć kroki w celu ochrony swej południowej granicy”, jeśli porozumienie między koalicjantami w Niemczech w sporze na temat imigracji wejdzie w życie.

Chodzi o porozumienie osiągnięte w poniedziałek wieczorem między Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU) kanclerz Angeli Merkel a bawarską Unią Chrześcijańsko-Społeczną (CSU), które zażegnało spór o imigrację, co groziło upadkiem niemieckiego rządu.

Jeżeli porozumienie osiągnięte w poniedziałek wieczorem zostanie zatwierdzone przez rząd Niemiec,

będziemy musieli podjąć środki w celu uniknięcia niedogodności dla Austrii i jej ludności” - oświadczył austriacki rząd. Rząd jest w związku z tym przygotowany w szczególności do podjęcia działań mających na celu ochronę naszych południowych granic - oświadczył kanclerz Austrii Sebastian Kurz i inni członkowie gabinetu.

Austria na południu graniczy z Włochami i Słowenią.

Wśród propozycji złożonych przez kanclerz Merkel ministrowi spraw wewnętrznych i przewodniczącymi CSU Horstowi Seehoferowi jest plan, by przybyłe do Niemiec osoby ubiegające się o azyl, których nie uda się odesłać do krajów wjazdu na obszar UE, zostały odsyłane w kierunku Austrii.

Władze Austrii wskazują zatem, że są gotowe podjąć podobne środki i zawracać osoby ubiegające się o azyl na swej południowej granicy, co - jak pisze agencja AFP - grozi efektem domina w Europie.

Obecnie oczekujemy szybkiego wyjaśnienia niemieckiego stanowiska na szczeblu federalnym” - brzmi oświadczenie podpisane przez konserwatywnego kanclerza Sebastiana Kurza i jego skrajnie prawicowych sojuszników z Austriackiej Partii Wolności (FPOe): wicekanclerza Heinza-Christiana Strachego i ministra spraw wewnętrznych Herberta Kickla. Racje niemieckie dowodzą raz jeszcze znaczenia wspólnej europejskiej ochrony granic zewnętrznych - konkluduje austriacki rząd.

Kanclerz Kurz ma przedstawić we wtorek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu priorytety rotacyjnej prezydencji Austrii w Radzie UE, które przejmuje ten kraj od niedzieli na sześć miesięcy. Kwestia migracji zajmuje czołowe miejsce w austriackiej agendzie.

SzSz(PAP)