GetBack wraca na rynek

O ile nie pojawią się inne przesłanki uzasadniające dalsze zawieszenie notowań, obrót instrumentami finansowymi GetBack zostanie wznowiony drugiego dnia po publikacji kwartalnego raportu spółki za I kw. br. - poinformował rzecznik KNF Jacek Barszczewski.

W poniedziałek GetBack opublikował raport za 2017 rok, w którym spółka wykazała 1,35 mld zł straty netto. Zgodnie z zapowiedzią sprawozdanie za pierwszy kwartał 2018 roku ma się ukazać 23 lipca br.

Finansowe zamknięcie 2017 roku to bardzo ważny etap w procesie normalizacji sytuacji w spółce. To daje nam możliwość zamknięcia i prezentacji wyników za I kwartał 2018 roku oraz pozwala wypracować ostateczną wersję planu naprawczego, który jest podstawą przyśpieszonego postępowania układowego z naszymi wierzycielami - powiedział cytowany w komunikacie przesłanym we wtorek PAP Przemysław Dąbrowski, który 22 maja został nowym prezesem GetBack.