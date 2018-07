Brytyjskie media ostrożnie o niemieckim kompromisie

Brytyjskie media ostrożnie oceniły nocne porozumienie niemieckiej kanclerz Angeli Merkel z ministrem spraw wewnętrznych i szefem CSU Horsten Seehoferem ws. migracji, podkreślając, że nie rozwiązuje ono głębszego podziału między obojgiem liderów.

Zgodnie z zawartym kompromisem migranci zarejestrowani w innych krajach UE będą zatrzymywani w przygranicznych centrach tranzytowych, gdzie negocjowany będzie ich powrót do krajów frontowych Unii, czyli tych, gdzie migranci trafili najpierw. W ten sposób niemieckie władze planują powstrzymać tzw. migrację wtórną, czyli swobodne przemieszczenie się migrantów wewnątrz Wspólnoty.

Centrowy „The Times” ocenił, że wypracowane rozwiązanie pozwoliło na razie na „rozbrojenie kryzysu w rządzie” i wymagało ustępstw z obu stron: jest łagodniejsze od proponowanego przez Seehofera całkowitego zakazu wjazdu migrantów do Niemiec, ale zwiastuje zmianę polityki Merkel, która ugięła się w obliczu groźby rezygnacji szefa MSW i pogłębienia kryzysu politycznego.

„Times” dodał jednak, że porozumienie będzie musiał jeszcze zaakceptować koalicyjny partner Merkel, socjaldemokratyczne SPD, które w przeszłości wykluczało stworzenie stref tranzytowych, powołując się na prawa człowieka.

Ubiegłonocna umowa została wypracowana po całym dniu gorączkowych rozmów i spekulacji na temat możliwości upadku rządu zaledwie trzy miesiące po jego powstaniu. Gdyby Seehofer podjął jednostronne działania, (Merkel) musiałaby go zwolnić, co prawdopodobnie doprowadziłoby do upadku 70-letniego sojuszu parlamentarnego między CDU a jej bawarską siostrzaną partią, CSU, pozbawiając (kanclerz) większości w parlamencie” - zaznaczyła gazeta.

Jak podkreślono, poniedziałkowy kompromis może pomóc CSU w kampanii wyborczej przed październikowymi wyborami regionalnymi, w których ugrupowanie będzie mierzyło się z konkurencją ze strony radykalnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD).

Teraz będziemy mieli przez jakiś czas spokój, ale wiele zależy od tego, co się wydarzy w tych wyborach. Jeśli pójdą one źle, to CSU może znów stać się skłonne do buntu - ocenił Gero Neugebauer z Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego.