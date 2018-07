Jak Rosjanie rękami Niemców przystawiają Europie broń

Maksymilian Wysocki rozmawiał z Jensem Høvsgaardem, autorem sensacyjnej książki „Szpiedzy, których przyniosło ocieplenie”, w której zebrano szokujące fakty o rosyjskim „arcydziele” strategicznym - jak je nazywa sam autor – czyli o projekcie Nord Stream i Nord Stream 2.

Høvsgaard opisuje tło ich powstania i przekazuje publiczności informacje, do których dotarł, które z budowy Nord Stream i Nord Stream 2 czynią sensacyjną powieść o szpiegach, najważniejszych politykach i ich korumpowaniu przez dawną siatkę agentów KGB i Stasi. W rezultacie Rosjanie rękami Niemców przystawiają Europie naładowaną broń do skroni.

Opowiadam tu o tym w jaki sposób Putinowi, jego sprzymierzeńcom oraz ludziom Gazpromu, rosyjskiej państwowej firmy energetycznej, udało się przekonać polityków, premierów krajów bałtyckich i krajów Unii Europejskiej, żeby powstał rurociąg Nordstream. To w pewnym sensie mistrzostwo, co oni wykonali w tym temacie, bo przecież Nordstream jest zupełnie niepotrzebny – mówi Jens Høvsgaard, autor książki „Szpiedzy, których przyniosło ocieplenie”.

Według niego, gdyby jego książkę zekranizować, kinowy zwiastun wyglądałby jak zwiastun najlepszych filmów szpiegowskich i tych z kategorii „teorie spiskowe”.

Na szczycie byłby sam Putin. Wokół niego widać wielu jego znajomych drabów. To wszystko dawni znajomi Putina. Połączeni są z nim w jeden typowy sposób – mówi autor książki. - Przykładowo, dyrektor zarządzający Nord Stream to Niemiec, Matthias Warnig, były szpieg Stasi w Dreźnie. W tym samym czasie Putin służył jako agent KGB w Dreźnie.

W polskiej edycji książki nie ma zdjęć, natomiast w wersji duńskiej książki są zdjęcia Putina i Warniga razem, na tym samym zdjęciu w Dreźnie. Pomimo iż ci dziś twierdzą, że nie spotkali się nigdy wcześniej, przed 91 rokiem w Sankt Petersburgu, gdzie Matthias Warnig występował o pozwolenie na otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału banku w Petersburgu. Tam też dopiero miał poznać Władimira Putina, wtedy zastępcę burmistrza, który posiadał wszelkie uprawnienia dla udzielenia Warnigowi pozwolenia – opisuje autor.

Od tego dnia, w którym Matthias Warnig otworzył oddział w St. Petersburgu, stał się dużym graczem w rosyjskiej energetyce. Nie tylko jest teraz dyrektorem zarządzającym Nord Stream Jeden, ale i Nord Stream 2, jak również jest członkiem zarządu Rosnieft, rosyjskiego giganta rynku ropy. Wiele też innych firm niemiecko-rosyjskich się tu przewija. W każdym razie to on jest dużym graczem i powodem, dla którego odniósł awanse i sukces jest to, że ma ten sam schemat myślenia, co Putin. Schemat myślenia KGB i oficerów wywiadu. I według tego schematu prowadzą interesy. Tak jak robili za czasów KGB i Stasi – ocenia Jens Høvsgaard.