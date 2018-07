Port Gdańsk: Czas na modernizację sieci drogowej

W najbliższych latach tereny portowe czekają kolejne przeobrażenia. Port Gdańsk podpisał umowę na rozbudowę i modernizację sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym - czytamy w komunikacie.

3 lipca Zarząd Portu Gdańsk podpisał umowę z firmą NDI SA, wykonawcą kontraktu, polegającego na rozbudowie układu drogowego i zespołu torów w Porcie Zewnętrznym. Zadanie jest dofinansowane przez mechanizm CEF (Connecting Europe Facility) i jest kolejnym kontraktem podpisanym przez Port Gdańsk z dofinansowaniem unijnym w ostatnich miesiącach. Wartość kontraktu to prawie 176 mln zł.

Jak zaznacza Prezes Portu Gdańsk Łukasz Greinke:

To kolejny z projektów współfinansowany ze środków unijnych. Rozbudowa portowej infrastruktury realizowana jest z coraz większym rozmachem. Jest to efekt pracy kilku ostatnich lat, a ostateczne rezultaty przyczynią się do osiągnięcia naszego głównego celu, którym jest całkowita dominacja na Bałtyku/