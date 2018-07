Będzie Zgromadzenie Parlamentarne Trójmorza

Chcemy powołać Zgromadzenie Parlamentarne Trójmorza, które będzie wspierało politykę naszych rządów i prezydentów - mówił w Jasionce k. Rzeszowa marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Wyraził nadzieję, że Zgromadzenie powstanie już w przyszłym roku.

Marszałek Sejmu - który uczestniczy w Forum Regionów Trójmorza - poinformował, że parlamenty państw Inicjatywy Trójmorza prowadzą rozmowy w celu powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Trójmorza.

Jak wyjaśnił Kuchciński, w skład Zgromadzenia mogłyby wejść nie tylko kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Mamy ambitny plan, żeby zaprosić do współpracy Trójmorza państwa, które są poza Unią Europejską, w pierwszej kolejności Ukrainę i Mołdawię, ale jest to kwestia otwarta - zaznaczył.

Jest to trudniejsza sytuacja, ponieważ w Polsce mamy jednego prezydenta, 560 parlamentarzystów, wiele frakcji i przekonać ich wszystkich do tego, żebyśmy wspólnie razem działali, to jest wyzwanie - podkreślił Kuchciński.