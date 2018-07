W czerwcu znaczący spadek obrotów na rynku głównym

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 17,74 mld zł w czerwcu 2018 r., czyli o 41,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej - poinformowała giełda. W okresie styczeń-czerwiec łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 104,9 mld zł i była o 25,5% niższa niż rok wcześniej.

Jak podano, na rynku NewConnect w czerwcu 2018 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 15,3 proc. r/r do poziomu 149,3 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w czerwcu wzrosła o 28,9 proc. r/r i wyniosła 144,6 mln zł, podano także.

W czerwcu 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 896,1 tys. szt., o 16,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł w czerwcu 2018 r. 504,4 tys. szt., co oznacza spadek o 2,4 proc. r/r. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 163,1 proc. do poziomu 267,6 tys. szt. wobec 101,7 tys. szt. w czerwcu 2017 r. - czytamy dalej.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 80,1 mld zł na koniec czerwca 2018 r. wobec 61,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w czerwcu br. o 7,8 proc. r/r do 228,5 mln zł. Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w czerwcu tego roku 29 mld zł i była o 44,3 proc. niższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w czerwcu 2018 r. wyniósł 18,4 TWh, co oznacza wzrost o 111,3 proc. r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 138,1 proc. r/r do poziomu 16,3 TWh. Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w czerwcu 2018 r. 10 TWh, o 6,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 22,1 proc. do poziomu 0,7 TWh. Natomiast wzrost o 9,9 proc. do poziomu 9,2 TWh odnotowano na rynku terminowym - wymieniono w informacji.