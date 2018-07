Nowy projekt wydobywczy PGNiG

Do inwestowania w projekty wydobywcze na południu Europy apelował prezes PGNiG Piotr Woźniak. Zapowiedział, że do września spółka przedstawi jeden z takich projektów.

Woźniak, który uczestniczył w jednym z paneli na Forum Regionów Trójmorza w podrzeszowskiej Jasionce powiedział, że na północnej rubieży państwa inicjatywy Trójmorza znalazły się w pętli gazociągów kontrolowanych przez Gazprom.

Chodzi o budowany gazociąg Turkishstream, dawniej South Stream (ma połączyć Rosję przez Morze Czarne z europejską częścią Turcji), który - podobnie jak istniejący Nord Stream I i planowany Nord Stream II, jest kontrolowany przez Gazprom.

Nie wolno dopuścić, by ta sytuacja miała powtórzyć się na południu Europy – podkreślał.

Na północy Europy wygląda na to, że przegraliśmy pierwszą rundę, na południu jest jeszcze szansa, by zmobilizować, i państwa, i firmy do tego, by podjęły wspólne inicjatywy - dodał.