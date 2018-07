PARP: start-upy mogą ubiegać się o wparcie prawne

Kancelarie wyłonione przez PARP udzielą indywidualnego wsparcia prawnego o wartości do 20 tys. zł start-upom z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw; w środę rusza nabór wniosków do programu - poinformowała we wtorek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

PARP wyłoniła 7 podmiotów zrzeszających łącznie 10 kancelarii prawnych z całej Polski, które będą wspierać start-upy zainteresowane uzyskaniem wsparcia - czytamy w komunikacie.

Jak wskazano, o pomoc świadczoną przez wyłonione przez PARP kancelarie mogą ubiegać się start-upy - mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż pięć lat.

Prawnicy pomogą młodym przedsiębiorcom, jak wyjaśniono, nie tylko przygotować, ale także wynegocjować kluczowe umowy, które „niejednokrotnie stanowią podstawę sukcesu całego przedsięwzięcia”.

W zeszłym roku na profesjonalną pomoc start-upy mogły liczyć głównie przy zawieraniu umowy inwestycyjnej. Tym razem katalog usług został znacznie rozszerzony - czytamy. Chodzi, jak wskazano, np. o tzw. analizę law due-diligence, jeszcze przed rozpoczęciem rozmów z Aniołem Biznesu czy Funduszem VC.

Oprócz wsparcia przy podpisaniu umowy z inwestorem, jak czytamy, start-upy będą mogły skorzystać z pomocy prawników także przy okazji negocjowania i zawierania umów z kluczowymi kontrahentami

Takimi, którzy zdecydują się korzystać z ich innowacyjnego produktu lub będą im dostarczać niezbędne elementy potrzebne do jego wytworzenia - wyjaśniono.

Według PARP, niezależnie od rodzaju wybranej usługi, przedsiębiorcy będą mogli też skorzystać z pięciu godzin konsultacji prawnych dotyczących samodzielnie wybranych zagadnień.

PARP jest przekonana, że program Wsparcie prawne dla start-upów wpłynie korzystnie na wzmocnienie pozycji negocjacyjnej młodych przedsiębiorstw w relacjach z inwestorami i dużymi kontrahentami, których wspierają znane zespoły prawników - podkreślono.

Jak dodano, istotnym warunkiem udziału w programie jest list intencyjny od inwestora, który potwierdzi jego zainteresowanie rozpoczęciem lub kontynuowaniem współpracy z danym start-upem.

Program jest finansowany ze środków budżetu państwa.

Wnioskujący nie muszą wykazywać wkładu własnego, jeśli wartość wybranych przez nich usług nie przekroczy kwoty maksymalnego dofinansowania, czyli 20 tys. zł. Nabór wniosków rusza 4 lipca i potrwa do wyczerpania środków lub do 15 października 2018 r. - wskazano.

