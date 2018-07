Ponad połowa firm ma problemy ze znalezieniem pracowników

Wykwalifikowani pracownicy fizyczni, kierowcy, operatorzy produkcji oraz maszyn otwierają polską listę 10 zawodów najbardziej dotkniętych niedoborem talentów. Trudności w znalezieniu pracowników o odpowiednich kompetencjach zgłasza 51 proc. polskich przedsiębiorstw, podczas gdy jeszcze dwa lata temu ten problem dotyczył 45 proc. firm, wynika z raportu ManpowerGroup „Niedobór talentów”.

Zjawisko nie jest charakterystyczne wyłącznie dla polskiego rynku pracy, na trudności z rekrutacją odpowiednich specjalistów narzeka 45 proc. zagranicznych organizacji, podkreśla ManpowerGroup.

Niedobór talentów to problem, z jakim już od lat mierzą się polscy pracodawcy. Analizując dane z raportu widzimy, że razem z rosnącym odsetkiem firm, które mają trudności z obsadzaniem stanowisk, rośnie też liczba organizacji, które nie podejmują żadnych działań, by walczyć z tym zjawiskiem. Podczas gdy cztery lata temu w Polsce było to 29proc. badanych firm, tak w roku bieżącym to już 35 proc. przedsiębiorstw – skomentowała, cytowana w komunikacie, Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce.