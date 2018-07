Irański dyplomata planował zamach bombowy

Austria zamierza pozbawić immunitetu irańskiego dyplomatę, podejrzanego o udział w planach zamachu bombowego na zgromadzenie irańskiej opozycji we Francji - poinformowały we wtorek austriackie władze.

Rzecznik MSZ Austrii Matthias Forenbacher powiedział agencji Associated Press, że rząd Iranu został powiadomiony, iż status dyplomaty zostanie temu mężczyźnie cofnięty w ciągu 48 godzin, jeśli Teheran nie zrobi tego wcześniej.

Associated Press identyfikuje tego dyplomatę jako Asadollaha Asadiego, radcę ambasady Iranu w Wiedniu. Został on zatrzymany w niedzielę w Bawarii, koło Aschaffenburga, na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Władze Belgii zarzucają mu, że uczestniczył w przygotowaniach do zamachu bombowego na wiec irańskiego ugrupowania opozycyjnego Ludowi Mudżahedini w Paryżu, i wystąpiły z wnioskiem o jego ekstradycję.

Prokuratura w Monachium poinformowała agencję AP, że również prowadzi śledztwo mające ustalić, czy ów dyplomata był zamieszany w przygotowywanie zamachu.

Celem ataku miało być zgromadzenie Ludowych Mudżahedinów w Villepinte, ok. 15 km na północny wschód od Paryża; odbyło się ono w sobotę (30 czerwca) i wzięło w nim udział ok. 25 tys. osób. Do 2008 roku Unia Europejska uznawała Ludowych Mudżahedinów za organizację terrorystyczną, a USA - do 2012 roku. Ugrupowanie to wchodzi w skład Narodowej Rady Oporu Iranu z siedzibą we Francji.

W poniedziałek prokuratura w Brukseli poinformowała, że w sobotę zatrzymano w Belgii dwie osoby - belgijskie małżeństwo irańskiego pochodzenia - pod zarzutem przygotowywania zamachu bombowego na wiec irańskiej opozycji we Francji. Prokuratura podała również, że we Francji zatrzymano wspólnika belgijskiej pary, a w Niemczech irańskiego dyplomatę z placówki w Wiedniu.

Austriacka agencja APA informuje, że dyplomatę obciążyły zeznania zatrzymanego w Belgii małżeństwa, przy którym znaleziono pół kilograma materiału wybuchowego. Zatrzymani twierdzą, że ów dyplomata przekazał im w Luksemburgu ładunek wybuchowy z poleceniem zdetonowania go na wiecu Ludowych Mudżahedinów.

Minister spraw zagranicznych Iranu Dżawad Zarif uznał w poniedziałek, że zarzuty wobec irańskiego dyplomaty są sfingowane.

W środę z wizytą do Austrii przybywa prezydent Iranu Hasan Rowhani. SzSz (PAP)