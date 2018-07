Rzeczpospolita spółdzielcza

Przeddzień Międzynarodowego Dnia Spółdzielczość, Krajowa Rada Spółdzielców (KRS) zainaugurowała w Warszawie obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, przypominając o wkładzie ruchów spółdzielczych w odbudowę Państwa Polskiego po 123 latach niewoli.

Uroczysta inauguracja obchodów 100-lecia Polskiej Niepodległości pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, przyciągnęła do Warszawskiego hotelu Gromada spółdzielców z całej Polski. Pojawili się przedstawiciele różnych grup spółdzielczych w tym m.in. rolnicze, spożywcze, rzemieślnicze, mieszkaniowe oraz banków spółdzielczych i SKOK.

Witający przybyłych gości Mieczysław Grodzki prezes zarządu KRS podkreślił znaczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i rolę jaką w odbudowie nowego polskiego państwa i społeczeństwa odegrała kultura spółdzielcza, która nim Rzeczpospolita odzyskała Niepodległość, była enklawą wolności i zabezpieczeniem bytu materialnego.

100 lat temu spółdzielczość była synonimem nowoczesnej przedsiębiorczości i tym chcemy być w przyszłości – skwitował prezes Grodzki.

Dr Marcin Kwiecień z Zespołu Promocji i Samorządności KRS w rozprawie z cyklu „1918-2018 - Spółdzielczość to nasza droga do wolności” sięgnął jeszcze dalej, przypominając. że „ruch spółdzielczy którego historia na ziemiach polskich sięga 200 lat, okazał się doskonałą szkołą nie tylko patriotyzmu, lecz również efektywnego działania. Wielu wcześniejszych organizatorów tego ruchu stało się utalentowanymi politykami i działaczami państwowymi i odegrało ważną rolę w początkowym etapie budowy państwa polskiego.”

Na uroczystości obecny był również przedstawiciel Rządu. Artura Soboń wiceministr w resorcie Inwestycji i Rozwoju, obok życzeń, przekazał najwyższe uznanie dla wkładu ruchów spółdzielczych w budowaniu wolnej Polski. Wiceminister wymienił wielkie nazwiska znanych polskich działaczy i społeczników ks. Stanisława Staszica, ks. Piotra Wawrzyniaka czy Franciszka Stefczyka przypominając ich zasługi w budowaniu wolnego polskiego społeczeństwa poprzez włączanie ludu do narodu. – Tamtych wielkich społeczników chcemy dziś w naszym rządzie naśladować – podkreślił na zakończenie minister Soboń.

Równolatkowie Niepodległej

Spółdzielcza inauguracja obchodów 100-lecia Niepodległości, była też świetną okazją do uhonorowania tych spółdzielni, które z powodzeniem działają na rzecz swoich członków i lokalnych społeczności od co najmniej 100 lat. —Takich u nas nie brakuje, bo spółdzielnie na ziemiach Polskich obecne są od 200 lat – podkreślił Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS, podczas wręczania okolicznościowych medali. Wśród wyróżnionych znalazły się m.in. banki spółdzielcze z Jarosławia, z Gostynia, z Jarocina, z Czyżewa, z Lubartowa, z Krotoszyna, Muszyny. Nie zabrakło wśród wyróżnionych spółdzielni spożywców w tym m.in. PSS Społem w Puławach, w Białymstoku. P oraz spółdzielni mieszkaniowych w tym Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie, powołanej do życia w 1898 roku pod nazwą „Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa”