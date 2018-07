Powstanie Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności

Jeszcze w tym roku chcę doprowadzić do powstania jednej inspekcji bezpieczeństwa żywności - powiedział minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski.

Minister pokreślił, że utworzenie jednolitej inspekcji czuwającej nad bezpieczeństwem żywności jest w programie PiS i on, jako szef resortu rolnictwa, będzie dążył do jej powołania.

W tym roku chcę przygotować projekt ustawy, trochę zmodyfikować to, co mój poprzednik przygotował i doprowadzić do jej uchwalenia - powiedział Ardanowski.