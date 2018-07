Chińskie taryfy na towary z USA już od czwartku

Pierwsza partia chińskich ceł odwetowych na amerykańskie towary warte 34 mld USD rocznie zacznie obowiązywać w piątek o północy czasu pekińskiego (w czwartek o godz. 18 w Polsce) - podała w środę agencja Reutera, powołując się na anonimowe źródło.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa ogłosiła nałożenie karnych ceł na sprowadzane do USA chińskie towary warte łącznie 50 mld USD rocznie, których pierwsza partia - na produkty o wartości 34 mld USD rocznie - ma wejść w życie o północy 6 lipca czasu wschodnioamerykańskiego. ChRL zapowiedziała proporcjonalne taryfy odwetowe na produkty z USA, których pierwsza część również ma zacząć obowiązywać od początku tego samego kalendarzowego dnia czasu pekińskiego.

12-godzinna różnica czasu sprawia, że chiński odwet może wejść w życie szybciej niż taryfy amerykańskie.

Nasze środki są równe (amerykańskim), co oznacza, że jeśli USA zaczynają 6 lipca, my też zaczynamy 6 lipca (…) Czas wprowadzania wszystkich przepisów to północ - powiedział rozmówca agencji Reutera zaznajomiony z planem odwetowym. Chiński urząd celny i ministerstwo handlu nie odpowiedziały na prośby o potwierdzenie tej informacji.