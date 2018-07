Rosja: Mundial przykrył podniesienie wieku emerytalnego

Dla większości Rosjan piłkarskie mistrzostwa świata są najbardziej zapadającym w pamięć wydarzeniem ostatnich tygodni i przyćmiły pod tym względem ogłoszoną w czerwcu decyzję o podniesieniu wieku emerytalnego - wynika z sondażu niezależnego Centrum Lewady.

Jak podał w środę ten ośrodek badania opinii społecznej, dla co drugiego (56 proc.) obywatela Rosji mundial był najważniejszym wydarzeniem czerwca.

Na drugim miejscu wśród najbardziej pamiętnych spraw jest inicjatywa rządu o zmianie systemu emerytalnego; wymieniło ją w sondażu 31 proc. respondentów. 13 proc. ankietowanych jako wydarzenie, które najmocniej zapadło im w pamięć, wymieniło wzrost cen benzyny, opłat komunalnych i produktów żywnościowych. W tej kategorii mieścił się również niski poziom pensji i emerytur.

Respondenci sami wymieniali ważne wydarzenia i mogli wymienić więcej niż jedno. Sondaż przeprowadzono w dniach 22-26 czerwca na reprezentatywnej próbie 1600 osób. Margines błędu nie przekracza 3,4 proc.

Ogłoszenie przez rząd decyzji o podniesieniu wieku emerytalnego zbiegło się z dniem otwarcia mundialu w Rosji - 14 czerwca. Decyzja jest niepopularna w społeczeństwie, a partie polityczne i związki zawodowe organizują przeciwko niej demonstracje. Do tej pory protesty odbywały się poza największymi metropoliami - Moskwą i Petersburgiem. W środę demonstracje sił lewicowych mają odbyć się m.in. w Permie i Jarosławiu.

Obecny wiek emerytalny w Rosji to 60 lat dla mężczyzn i 55 lat dla kobiet. Według planów rządu ma on wzrosnąć stopniowo w ciągu najbliższych lat, do 65 lat dla mężczyzn i 63 lat dla kobiet.