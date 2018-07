Najwięcej wniosków o 300 plus w mazowieckiem

Od 1 lipca drogą elektroniczną złożono już 326,4 tys. wniosków o świadczenie „Dobry start” - poinformowało w środę Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Najwięcej osób skorzystało z tej możliwości w woj. mazowieckim.

W woj. mazowieckim wniosek o przyznanie świadczenia złożyło 51,8 tys. osób. Na drugim miejscu w tym zestawieniu jest woj. śląskie z 48,7 tys. wniosków. Na trzecim miejscu uplasowało się woj. wielkopolskie (z 27,5 tys.). Najmniej wniosków złożono w woj. opolskim oraz świętokrzyskim - po 7 tys.

Od 1 lipca wniosek o świadczenie można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej. Resort polityki społecznej przypomina, że aby móc złożyć wniosek o świadczenie z programu „Dobry start” za pomocą portalu „Emp@tia” należy założyć konto na portalu przy użyciu profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Ministerstwo wyjaśnia na swojej stronie internetowej, jak złożyć wniosek za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl. „Na stronie głównej wybierz rodzaj wniosku „Dobry start”.

Zapoznaj się z informacją o dokumentach i danych, które będą Ci potrzebne do wypełnienia wniosku o świadczenie dobry start. Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty i informacje - przede wszystkim swoje dane i dzieci, na które będziesz składał wniosek (adres e-mail, numery PESEL, adresy szkół, do których dzieci będą uczęszczać w roku szkolnym 2018/2019, numer rachunku, na który ma być przekazywane świadczenie) - wskazano.

Resort rodziny i polityki społecznej przypomina, że rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku.

Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie gminy, do której wniosek został złożony - podkreślono.