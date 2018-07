Czerwińska: chcemy aby deficyt był jak najmniejszy

Na koniec 2018 r. w budżecie będzie deficyt, ale chcemy, żeby był on jak najmniejszy - zapewniła minister finansów Teresa Czerwińska. Pozytywnie oceniła sytuację tegorocznego budżetu, podobnie jak realizację budżetu w zeszłym roku.

Czerwińska oceniła, że rok 2017 dla Polski był z wielu względów bardzo udany, co miało m.in. swoje przełożenie i odzwierciedlenie także w realizacji budżetu państwa.

Także obecną sytuację budżetową możemy ocenić pozytywnie. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku notujemy zwiększone wpływy z głównych podatków. Po pięciu miesiącach mamy nadwyżkę, która może się jeszcze przez pewien czas utrzymać. Natomiast musimy być realistami i bardzo racjonalnie gospodarować finansami, gdyż tak jak to przewiduje obecna ustawa budżetowa na koniec roku w budżecie będzie deficyt. Chcemy, żeby był on jak najmniejszy - zapewniła szefowa resortu finansów.