Ruszył wykup mieszkań zakładowych

Od 1 lipca br. gminy mogą składać wnioski o wykup mieszkań zakładowych do Banku Gospodarstwa Krajowego - powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Gminy będą mogły uzyskać nawet do 50 proc. dofinansowania bezzwrotnego z BGK.

Wiceminister w Sejmie odpowiadał na pytania posłów ws. mieszkań zakładowych.

Jak przypomniał Soboń, nieruchomości zabudowane tymi mieszkaniami z dniem 5 grudnia 1990 roku zostały z mocy prawa przekazane na własność przedsiębiorstwom państwowym.

Fakt uwłaszczenia tych przedsiębiorstw wpłynął na ukształtowanie sytuacji prawnej najemców mieszkań usytuowanych na przekazanych gruntach. Uwłaszczone przedsiębiorstwa mogły bowiem w latach 90. dowolnie rozporządzać przekazanym mieniem bez obowiązku informowania najemców mieszkań” - mówił.

Wskazał, że dopiero 7 lutego 2001 roku pojawiły się regulacje prawne przyznające najemcom prawo pierwszeństwa nabycia mieszkania.

Część tych najemców ma już uregulowaną sytuację, znaczna część jednak nie” - przyznał.

Powiedział, że od 1 maja 2018 r. dzięki nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, zmieniły się przepisy dot. finansowania budownictwa komunalnego, w tym mieszkań zakładowych.

Po pierwsze - jak tłumaczył - gminy, które zdecydują się na kupno lub kupno połączone z remontem byłych mieszkań zakładowych otrzymają większe bezzwrotne wsparcie finansowe. Nowelizacja zmieniła wielkość dofinansowania z 30 proc. do 50 proc.

Ponadto gmina nie będzie miała zakazu zbywania lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy w przypadku, gdy przedmiotem zakupu jest byłe mieszkanie zakładowe lub budynek z byłymi mieszkaniami zakładowymi.

Gmina może dostać 50 proc. finansowania i jednocześnie udzielić bonifikaty, która byłaby dla tych lokatorów adekwatna” - tłumaczył.

Gminy będą mogły składać wnioski o wykup mieszkań zakładowych do Banku Gospodarstwa Krajowego od 1 lipca do 30 września br. Od 2019 roku wnioski będą składane w trybie ciągłym aż do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dany rok. W najbliżej edycji składania wniosków limit wynosi 105 mln zł.

Soboń wskazał, że maksymalny limit dopłat od 2018 roku do 2025 roku wynosi nieco ponad 6 mld zł.

