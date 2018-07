Pekao wprowadził nową ofertę dla mikrofirm

Po sukcesie Konta Przekorzystnego dla klientów indywidualnych, Pekao zmienia od końca czerwca 2018 r. ofertę rachunku dla mikroprzedsiębiorców. Bank wprowadza w miejsce siedmiu rachunków jeden bardzo atrakcyjny – Konto Przekorzystne Biznes.

To kolejna odsłona zupełnie nowej oferty bankowości detalicznej Banku Pekao S.A. Wprowadzaniu nowego konta towarzyszy szereg dodatkowych usług, a także okresowych promocji. Bank ma nadzieję powtórzyć tym samym sukces Konta Przekorzystnego, gdy w czasie 100 dni otwarto 100 000 nowych rachunków dla klientów indywidualnych – mówi Marek Tomczuk, Wiceprezes Pekao.

Nowy rachunek dla mikroprzedsiębiorców może być prowadzony całkowicie bezpłatnie. Do rachunku klient może otrzymać bezpłatną kartę wielowalutową i rachunki walutowe, nowoczesną bankowość mobilną PeoPay, możliwość 100 zł zwrotu za pierwszy przelew do ZUS, a także terminal POS – teraz wraz z bonem o wartości kolejnych 100 zł. Darmowe są także wypłaty we wszystkich bankomatach Pekao oraz co miesiąc dwie w pozostałych bankomatach w Polsce. Bezpłatne są także wpłaty do 100 tys. zł we wpłatomatach Pekao. Co ważne nowy rachunek to także dostęp do bardzo konkurencyjnych kursów walut w bankowości internetowej oraz mobilnej PeoPay.

Konto Przekorzystne Biznes jest przeznaczone dla firm z rocznymi obrotami do 5 milionów złotych. To głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, ale także spółki, które potrzebują zdalnego dostępu do rachunku.

Po spełnieniu jednego spośród prostych warunków prowadzenie Konta Przekorzystnego Biznes jest całkowicie bezpłatne. Wystarczy, że klient otrzyma na konto wpływ min. 2.000 zł miesięcznie lub jeden wpływ z terminala POS, wykona przelew do ZUS/US lub jedną transakcję walutową, albo opłaci jedną ratę leasingu w Pekao Leasing. Bezpłatna może być także karta wielowalutowa MasterCard Business do konta. Wystarczy dokonać nią transakcji bezgotówkowych na min. 300 zł miesięcznie.

Bez spełnienia tych warunków Konto Przekorzystne Biznes kosztuje 9 zł miesięcznie, a karta wielowalutowa 7 zł. Karta, oprócz darmowych wypłat z bankomatów Pekao, umożliwia dwie bezpłatne wypłaty w miesiącu z obcych bankomatów w Polsce. Trzecia i każda kolejna wypłata gotówki z urządzenia obcego banku w Polsce kosztuje 2 proc. min 5 zł. Uprzywilejowane warunki bank oferuje także dla organizacji non-profit oraz początkujących przedsiębiorców tzw. start-up’ów. Klienci non-profit otrzymują bezwarunkowo bezpłatne konto i kartę przez cały czas, a klienci rozpoczynający działalność gospodarczą przez pierwsze 12 miesięcy.

Tym, co w szczególności wyróżnia Konto Przekorzystne Biznes z ofert na rynku, oprócz bardzo konkurencyjnych parametrów cenowych, jest kompleksowość oferty banku.

Opracowując naszą ofertę wzięliśmy pod uwagę obecne trendy rynkowe w zakresie oferty dla mikro firm, ale także wprowadziliśmy innowacyjne rozwiązania, które mają na celu uświadomić potencjalnym klientom, że nasza propozycja to nie tylko konto, ale także terminale płatnicze, leasing, czy nowoczesne rozwiązania w zakresie wymiany - mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor departamentu zarządzania ofertą i segmentami klientów.

Konto Przekorzystne Biznes to także najlepsza oferta walutowa dla biznesu. Klient otrzymuje bezpłatnie rachunki pomocnicze w 20 walutach obcych, bezpłatne są też wszystkie otrzymywane przelewy dewizowe oraz 5 przelewów wychodzących europejskich SEPA co miesiąc. Karta wielowalutowa wydawana do konta może być podpięta jednocześnie do rachunków w PLN, EUR, USD, CHF, GBP. Karta automatycznie się przełącza pomiędzy tymi rachunkami w zależności, w jakim kraju przebywa klient.

Razem z rachunkiem klient może otrzymać terminal POS przez 18 miesięcy bez opłat za dzierżawę terminala (12 miesięcy zgodnie z założeniami Programu Polska Bezgotówkowa i dodatkowo 6 miesięcy w prezencie od Pekao). Klient może wybrać rodzaj łączności terminala, jak również bezpłatne usługi dodatkowe: instalacja terminala, szkolenie personelu, serwis, wydruk logo.

Wprowadzając do oferty nowe konto Bank Pekao S.A. przygotował kilka promocji. Posiadacz konta otrzyma 100 zł zwrotu za pierwszy przelew do ZUS. Wystarczy, że klient wykona z nowego rachunku w ciągu trzech miesięcy trzy przelewy do ZUS na min. 200 zł każdy. Promocja obejmie pierwszych 2 000 klientów, którzy spełnią powyższe warunki.

Kolejną promocją jest możliwość otrzymania bonu na 100 zł za umowę o terminal POS. Aby otrzymać bon klient w ciągu miesiąca od podpisania umowy o konto należy podpisać nową umowę o dzierżawę terminala POS a następnie przez 3 miesiące z rzędu przyjąć płatności w terminalu na kwotą min. 500 zł miesięcznie.