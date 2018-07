Minister Kwieciński w USA: Znamy tematy rozmów

Jak udało się dowiedzieć redakcji wGospodarce.pl minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński jutro i w sobotę odwiedzi Stany Zjednoczone. W Seattle prowadzić ma istotne rozmowy m.in z gigantem technologicznym jakim jest Microsoft.

Jak dowiedzieli się dziennikarze wGospodarce.pl minister Kwieciński 6 lipca zasiądzie do rozmów z przedstawicielami światowych gigantów technologicznych - Microsoft, Boeing czy Amazon, z kolei 7 lipca minister weźmie udział w Polish Festival w Seattle gdzie spotka się z liderami Polonii stanu Waszyngton.

Kwieciński będzie rozmawiał z przedstawicielami Microsoftu na temat możliwych pól współpracy i większego zaangażowania firmy w Polsce. Nasz kraj, dzięki wykwalifikowanej kadrze menadżerskiej może stać się informatycznym kręgosłupem Europy, co więcej sam Microsoft może być zainteresowany inwestycjami w polski segment gamingowy, wykorzystanie IT w edukacji a nawet program Dostępność Plus, ze względu na promowane przez Microsoft produkty aktywizujące osoby niepełnosprawne.

Polski rynek ICT stale rośnie, odnotowując średni roczny wzrost obrotów powyżej 8,6 proc., co stanowi najwyższy wzrost w Europie. Trzeba też wspomnieć, że 50 proc. start-upów powstających w naszym kraju to właśnie firmy informatyczne.

Inną rozpoznawalną gałęzią polskiego sektora informatycznego jest segment gamingowy. Polski rynek gier pod koniec ubiegłego roku wart był 1,85 mld złotych zaś prognozy wskazują, iż do 2019 roku powinien on wzrosnąć do wartości 2,23 mld złotych. Biorąc pod uwagę jak ważnym elementem w portfolio Microsoftu są właśnie gry i technologie dla branży (Microsoft jest producentem drugiej najpopularniejszej na świecie konsoli do gier X-Box ONE) zainteresowanie giganta naszym sektorem gamingowym nie powinno zaskakiwać a wizyta ministra może tylko pomóc w budowie dobrych relacji.

Microsoft ma w Polsce swoje biura, zatrudniając 350 pracowników. Dysponuje też centrami innowacji a także tworzy programy akceleracyjne dla start-upów.

Podobnie jest w przypadku firmy Amazon. Globalny lider jeśli chodzi o działalność B+R Amazon już zatrudnia w Polsce kilkaset osób, zaś w najbliższym czasie planowane jest zatrudnienie kolejnych 200 pracowników w gdańskim Centrum Rozwoju Technologii. Minister Kwieciński, jak udało nam się dowiedzieć, będzie rozmawiał też o nowych inwestycjach Amazona w Polsce i jeszcze większym zaangażowaniu firmy w działalność badawczo-rozwojową.

Amazon w Polsce posiada 5 centrów logistycznych, które obsługują europejskie sklepy a także polskich klientów. W centrach już pracuje 14 tys. osób a kwoty, jakie Amazon zainwestował w naszym kraju szacuje się na 3 mld złotych.

Z kolei z Boeing planowane są rozmowy na temat współpracy w kontekście dalszego rozwoju rynku lotniczego w Polsce. Boeing świadomy jest ogromnego potencjału polskiego segmentu lotniczego a także dużych możliwości inwestycyjnych w naszym kraju.

W czerwcu Polskie Linie Lotnicze LOT zamówiły sześć następnych samolotów Boeing 737 MAX 8, które mają być dostarczone z fabryki Renton do końca przyszłego roku. W sumie do końca roku 2019 LOT będzie miał 12 takich maszyn.

Ale nie tylko o zakupy tu chodzi, bowiem polski przemysł lotniczy jest ważnym partnerem dla koncernów zbrojeniowych. Boeing Defense, Space & Security chce zacieśniać współpracę z polskimi firmami z sektora obronnego i lotniczego - jak się dowiedzieliśmy ma to dotyczyć nie tylko lotnictwa ale też systemów kosmicznych i satelitarnych.

Z kolei 7 lipca minister Kwieciński odwiedzi Polish Festival w Seattle. Festiwal jest wielkim świętem polskiej kultury i tradycji, organizowanym przez Seattle Polish Foundation, we współpracy z Seattle Center oraz przy wsparciu i współpracy z organizacją polonijną Polish Home Association. Tegoroczny festiwal będzie miał szczególne znaczenie, jako poświęcony 100 leciu odzyskania przez Polskę niepodległości.