Konto firmy będzie można zablokować na 72 godziny

Zniesienie możliwości zaskarżenia decyzji o blokadzie konta firmy na 72 godziny, zakłada nowelizacja Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw uchwalona w czwartek bez poprawek przez Sejm.

W głosowaniu wzięło udział 421 posłów, za uchwaleniem nowelizacji opowiedziało się 227 posłów, przeciw było 192, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Jak tłumaczył wiceminister finansów Paweł Gruza przedstawiając zaproponowane przez rząd regulacje podczas pierwszego czytania, zmiany dotyczą trzech obszarów - przeciwdziałania wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (tzw. ustawa o STIR, czyli systemie teleinformatycznym izby rozliczeniowej), mechanizmu podzielonej płatności oraz wykazu podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych z rejestru lub przywróconych do rejestru VAT.

Przypomniał, że wdrażany cały czas STIR jest jednym z elementów koniecznych do uszczelnienia systemu VAT-owskiego. „System zaczyna działać i po tym pierwszym okresie działania systemu wydaje się konieczne dokonanie pewnych zmian i korekt ulepszających ten zaprojektowany pierwotnie system” - tłumaczył Gruza.

Pierwsza zmiana, którą przewiduje projekt ustawy, polega na zniesieniu zaskarżalności blokad na okres 72 godzin. Ustawa o STIR pozwala szefowi Krajowej Administracji Skarbowej na zablokowanie konta, jeżeli z analizy ryzyka wynika, że dany podmiot może wykorzystywać system bankowy do celów związanych z wyłudzeniami skarbowymi lub do wyłudzenia podatku.

Podobne, a nawet dłuższe blokady przewidują przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (tzw. AML). Jak wyjaśniał wiceminister, w regulacjach AML blokady nie podlegają zaskarżeniu ze względu na ich krótkotrwały charakter i brak możliwości rozpatrzenia tego typu zażaleń w trakcie tych blokad.

„My, wzorując się właśnie na rozwiązaniach AML-owych, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, posługujemy się tym samym modelem, czyli zachowujemy zaskarżalność decyzji o przedłużeniu blokady, natomiast najkrótsze blokady, liczone w kilkudziesięciu godzinach, nie będą podlegać zaskarżeniu” - informował wiceminister.

Według resortu finansów uzasadnienie postanowień o najkrótszych blokadach powodowałoby ujawnienie algorytmów, które wygenerowały informacje o symptomach nieprawidłowości. To z kolei umożliwiłoby takie konstruowanie transakcji, aby uniknąć wykrycia podejrzeń fiskusa.

Nowelizacja rozszerza zakres danych przesyłanych w trybie dziennym przez banki i SKOK-i w mechanizmie STIR o adresy IP, informacje o innych blokadach oraz zajęciach wierzytelności oraz o informacje o pełnomocnikach składających dyspozycję transakcji. Rozszerza definicję rachunku podmiotu kwalifikowanego o rachunek VAT i rachunek lokaty terminowej. Przewidziano także zmiany dotyczące zasad informowania klienta o tej blokadzie.

Zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności w VAT mówią o niemożliwości obciążenia rachunku w przypadku banku zagranicznego. Przewidziano także ułatwienia dla przedsiębiorstw sektora faktoringowego, które - jak tłumaczy MF - mają pozwolić w łatwiejsze skorzystanie z benefitów mechanizmu podzielonej płatności w transakcjach handlu wierzytelnościami.

Nowela przewiduje też zmiany dotyczące zakresu informacji ujawnianej w rejestrze podatników skreślonych. Dane te mają być rozszerzone, co ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Co do zasady ustawa ma wejść w życie upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, część przepisów zacznie jednak obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a niektóre 1 lipca 2019 r. PAP/ as/