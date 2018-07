Jeden wspólny login do urzędów, banków i sklepów

Sejm przyjął w czwartek poprawki Senatu do noweli ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Nowe prawo umożliwia wprowadzenie jednego loginu do urzędów i portali publicznych, a nawet do banków oraz sklepów internetowych.

Posłowie przyjęli poprawki doprecyzowujące, które w połowie czerwca wniósł Senat. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Celem ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej jest zapewnienie Polakom dostępu do usług i portali publicznych za pomocą jednego loginu i hasła. Taka identyfikacja elektroniczna, jak podkreśla autor ustawy, czyli Ministerstwo Cyfryzacji, ma być prosta w zastosowaniu, szybka i bezpieczna.

Nowe prawo ma pomóc w przejściu z „Polski papierowej do Polski cyfrowej”. Ważnym krokiem w tym procesie, będzie wprowadzenie tzw. publicznej aplikacji mobilnej, którą każdy użytkownik będzie mógł ściągać na smartfona. Aplikacja ma zastąpić różnego rodzaju dokumenty, takie jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacje, dowód rejestracyjny. Korzystanie z takiej aplikacji będzie dobrowolne i bezpłatne.

Dystrybucją identyfikacji elektronicznej może się zająć państwo, ale też inne podmioty komercyjne np. banki. Ustawa zakłada, bowiem utworzenie federacyjnego modelu cyfrowej tożsamości, po to, by lawinowo zwiększyć liczbę użytkowników korzystających z e-administracji i e-biznesu.

Obecnie funkcjonuje w Polsce tzw. profil zaufany, który może też być tzw. podpisem cyfrowym. Jednak korzysta z niego tylko 1,7 mln osób. Ustawodawca zakłada, że system elektronicznej identyfikacji danych powinien być gotowy do 2020 roku. Na jego budowę rząd przeznaczył 5 mln zł, a na utrzymanie będzie wydatkowane 8 mln zł, co roku.

Nowa regulacja uchyla obowiązującą obecnie ustawę o podpisie elektronicznym. Zdecydowana większość zapisów ustawy wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia ustawy.

(PAP)