Koniec rekordowych zysków Samsunga

Samsung Electronics szacuje, że jego zysk operacyjny w drugim kwartale wzrośnie o 5 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku - podała w piątek agencja AP. Jest to wynik niższy od spodziewanego, co ma wynikać ze słabej sprzedaży smartfonów.

Samsung Electronics ogłosił w piątek szacunkowe dane dotyczące zysku operacyjnego w okresie od kwietnia do czerwca br. Ma on wynieść 14,8 bln wonów (13,2 mld dol.) w porównaniu z 14,07 bln wonów w tym samym okresie zeszłego roku.

To wartość niższa od oczekiwań analityków, a także od wyniku za pierwszy kwartał, gdy czołowy producent smartfonów i półprzewodników osiągnął najwyższy w historii zysk operacyjny w wysokości 15,6 bln wonów.

Według agencji najnowszy wynik oznacza koniec nieprzerwanych, rekordowych zysków koncernu, napędzanych w znacznej mierze sprzedażą półprzewodników. Koreański producent notował rosnące zyski operacyjne od IV kw. 2016 r.

O 5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadła ponadto sprzedaż Samsunga, która ma wynieść 58 bln wonów (51,7 mld dol.). Samsung tłumaczy to słabą sprzedażą smartfonów.

Jak wskazują analitycy, koreański koncern sprzedał mniej niż zakładał flagowych telefonów Galaxy S9, jednocześnie wydatki na marketing jego działu urządzeń mobilnych wzrosły. Innym czynnikiem, który, zdaniem ekspertów, mógł przyczynić się do słabszych wyników Samsunga w II kw. było niższe globalne zapotrzebowanie na wysokiej klasy smartfony. Konsumenci przestali bowiem wymieniać telefony na najnowsze wersje tak często, jak to do niedawna czynili.

Słabszy globalny popyt na ekskluzywne smartfony wpłynął też prawdopodobnie na kondycję działu półprzewodników, który przynosi firmie 60 proc. łącznych zysków.

Ostateczne wyniki finansowe Samsung ma przedstawić jeszcze w tym miesiącu.

Na podst. PAP