Dostęp do broni palnej: Rosja będzie jak USA?

Rosja ma być niczym USA jeśli chodzi o dostęp do broni palnej? Taka wizja jest raczej odległa, ale koncern Kałasznikow chce skłonić Kreml do zmian w prawie, które jeszcze bardziej dozbroją Rosjan.

Jak informuje telewizja Belsat największy rosyjski producent broni strzeleckiej czyli koncern Kałasznikow proponuje by Rosjanie mogli posiadać po dziesięć sztuk broni na osobę. Z kolei myśliwi mają mieć krótszy okres stażu (z 5 do 3 lat) wymaganego do wejścia w posiadanie gwintowanej broni gładkolufowej.

Kałasznikow jest monopolistą na rosyjskim rynku ale niektóre obszary nie znajdują się pod kontrolą koncernu. Jednak udział w rynku cywilnym długiej broni gwintowanej to 34 proc. a gładkolufowej broni długiej - tylko 2 proc. Jeśli Kreml przychyli się do zmian w prawie wskaźniki te poprawią się.

kommersant.ru/ Belsat/ as/