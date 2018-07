Przyjechaliśmy, by na własne oczy przekonać się, jak wyglądają sprawy w Polsce - powiedział brytyjski konserwatywny deputowany Daniel Kawczyński, który przebywa z delegacją międzypartyjnej parlamentarnej grupy ds. Polski. Jak ocenił, „wokół Polski jest dużo dezinformacji, wiele fake newsów”.

Zaznaczył, że zainteresowanie wśród brytyjskich parlamentarzystów sprawami Polski jest duże. „Na Wyspach mieszka milion Polaków, którzy wnoszą wkład do naszego społeczeństwa i naszej gospodarki. Chcemy też wykorzystać obecność Polaków w Wielkiej Brytanii, którzy założyli ponad 25 tys. firm. Wiele zajmuje się bankowością, architekturą, nauką, to bardzo ważna część naszego społeczeństwa” - powiedział.

Podkreślił, że jest pierwszym brytyjskim parlamentarzystą urodzonym w Polsce.

Według Kawczyńskiego „wokół Polski jest dużo dezinformacji, wiele fake newsów”. „Są ludzie, którzy na arenie międzynarodowej próbują postawić Polskę w bardzo negatywnym świetle, czy chodzi o Trybunał Konstytucyjny, czy fakt, że Polska chce strzec swych granic i decydować, kto może wjechać do kraju. Oczywiście, jest wiele opinii na ten temat, ale to przede wszystkim Polacy powinni decydować o polskich sprawach. Dlatego chcieliśmy dowiedzieć się u źródła, jak jest naprawdę” - powiedział.

Im więcej delegacji przywieziemy, tym większe będzie zainteresowanie sprawami, których rozwiązania chce Polska. Byliśmy w Muzeum Powstania Warszawskiego. Rozmawiałem w brytyjskim parlamencie o potrzebie niemieckich reparacji wojennych wobec Polski. Wizyta w Muzeum bardzo obrazowo pokazuje członkom brytyjskiego parlamentu rozmiary zniszczeń i to, dlaczego nawet dzisiaj, ponad 70 lat po tych wydarzeniach, trzeba podnosić tę kwestię i rzucać wyzwanie Niemcom, by upewnić się, że wywiązują się z zobowiązań - mówił.

Nawiązał także do projektu Gazociągu Północnego, rotacyjnej obecności sojuszniczych wojsk i postulatu jej zwiększenia.

Dyskutowaliśmy też o rurociągu Nord Stream II. Chcę, by brytyjscy parlamentarzyści zrozumieli, jak trudna będzie sytuacja Polski, jeśli ten niemiecko-rosyjski projekt będzie postępował. Spotkaliśmy się z brytyjskimi urzędnikami i brytyjskimi żołnierzami, którzy wchodzą w skład wielonarodowego batalionu. Chcemy bronić Polski jako naszego sojusznika z NATO. Rotacyjna obecność naszych żołnierzy to dopiero początek tego, co - mamy nadzieje - stanie się stałą bazą NATO - w pobliżu przesmyku suwalskiego - powiedział.

Zdaniem Kawczyńskiego można postawić pytanie, „jaki cel ma obrona Polski, jeśli Niemcy są zdolne obejść interesy energetyczne Polski”.

Te sprawy są powiązane i Wielka Brytania musi wykorzystać swoją pozycję w Europie, by spróbować powstrzymać projekt Nord Stream II, nawet jeśli oznaczałoby to nałożenie sankcji na zaangażowane w niego firmy. Z niektórymi posłami staramy się także o stała bazę NATO w Polsce. Niemieckie stanowisko jest inne, Niemcy chcą stałych baz w Niemczech, pomysł baz we wschodniej Polsce uważają za prowokację wobec Rosji. My uważamy, że potrzebna jest większa obecność wojskowa i stała baza - dodał.

Chciałbym widzieć Polskę raczej w ściślejszym sojuszu z Ameryką i Wielką Brytanią - których gospodarki łącznie dorównują gospodarce UE - niż gdyby została włączona w ponadnarodowe państwo. Wiem, że to niepopularne, że wszyscy w tym kraju kochają Unię Europejską, ale pewnego dnia Polska stanie się poważnym płatnikiem netto, wasza gospodarka rośnie bardzo szybko. Będą też próbowali zmusić was do rezygnacji z własnej waluty, a uważam, że nie można być suwerennym krajem, jeżeli nie kontroluje się swojej waluty - powiedział