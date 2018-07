Kanał przez Mierzeję ma kolosalne znaczenie

Budowa nowej drogi wodnej między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym ma kolosalne znaczenie dla Polski Wschodniej, w szczególności dla Warmii i Mazur - powiedział w sobotę w Ostródzie minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Podczas spotkania z mieszkańcami Ostródy (warmińsko-mazurskie) minister Gróbarczyk ocenił, że przekop przez Mierzeję Wiślaną „da wielkie możliwości rozwojowe dla regionu i portu w Elblągu”.

Przypomniał, że niedawno do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie inwestor czyli Urząd Morski w Gdyni złożył raport oddziaływania na środowisko tej inwestycji i czeka w tej sprawie na opinię. Równolegle - jak wspomniał - kończą się prace dotyczące projektu, tak aby jesienią ogłosić przetarg na budowę kanału przez Mierzeję Wiślaną.

Będzie to budowa w kompleksowym rozwiązaniu, czyli najpierw układ drogowy, budowa mostów zwodzonych następnie budowa śluzy i toru podejściowego wraz z falochronami. Ta inwestycja choć ryzykowana jest w stu procentach gwarantowana przez budżet państwa - podkreślił szef resortu gospodarki morskiej.

Jak dodał, koszt inwestycji wynoszący obecnie 880 mln zł uległ podwyższeniu, ponieważ program budowy kanału został już przyjęty w 2007 roku, ale jak wspomniał, nie został zrealizowany przez rząd PO-PSL w kolejnych latach.

Nic innego nie robimy tylko kontynuujemy tę inwestycję. Koszt budowy wzrasta prawie dwukrotnie ponieważ aspekt środowiskowy jest dla nas najważniejszy. Wiemy, że jest ogromne oddziaływanie strony rosyjskiej na tę inwestycje, by ona nie powstała i wpisujący się w to urząd marszałkowski pomorski. To jest dla nas dziwna sytuacja - dodał minister Gróbarczyk.

Mówił, że „inwestycja w żaden sposób nie jest zagrożona i wydaje się, że zgodnie z planem w 2022 roku przekop będzie ukończony”.

Ma ona kolosalne znaczenie dla Polski Wschodniej i przede wszystkim dla Warmii i Mazur. Mam nadzieję że w oparciu o swobodny dostęp do Elbląga jako portu morskiego będziemy mogli zbudować cały ciąg komunikacyjny. Stanie się on jednym z elementów Via Carpatii, połączenia północ - południe - wskazał.

Dodał, że kanał przez Mierzeję da nowe możliwości dla operatorów i nie jest prawdą - jak zaznaczył- że port w Elblągu będzie konkurencją dla portów w Gdańsku czy w Gdyni. Jak ocenił minister Gróbarczyk, elbląski port będzie portem wspomagającym ale też alternatywnym dla tych przedsiębiorców których nie stać ze względów finansowych na korzystanie z dużych portów.

Według rządu przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja kluczowa, która ma ożywić gospodarczo Warmię i Mazury, a jednocześnie projekt ten realizowany jest pod kątem bezpieczeństwa państwa.

Zarząd woj. pomorskiego negatywnie zaopiniował plany inwestycji. W jego ocenie budzi ona obawy ze względów ekonomicznych i przyrodniczych. Z kolei sejmik województwa warmińsko-mazurskiego przyjął stanowisko, w którym poparł plan przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Jak ocenił, jest to inwestycja istotna dla rozwoju całego subregionu elbląskiego.

Przekop przez Mierzeję Wiślaną, jeden z głównych projektów rządu PiS, ma powstać w miejscowości Nowy Świat, liczyć będzie ok. 1300 m długości i 5 m głębokości. Ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m. Przez kanał będą mogły przepływać statki o długości 100 metrów i szerokości 20 metrów.

