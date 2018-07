Biznesowi giganci mogą pomóc startupom

Chcielibyśmy, by wielkie koncerny, jak Microsoft, Boeing czy Amazon silniej współpracowały z naszymi małymi i średnimi firmami, pomagając im w wejściu na rynki globalne - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Po zakończeniu spotkań z przedstawicielami trzech biznesowych gigantów w Seattle, Kwieciński podkreślił, że celem rozmów było nie tylko zachęcenie koncernów do inwestycji w Polsce, ale przekonanie ich również do większej współpracy z polskimi firmami. Taki model np. Amazon wdrożył w Hiszpanii i we Włoszech, co jak zauważył minister, przyniosło korzyści nie tylko lokalnym firmom i gospodarkom, ale też wielkiemu koncernowi.

W Polsce, bardzo cenną inwestycją Amazona - zdaniem Kwiecińskiego - jest Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku, gdzie ponad 450 specjalistów pracuje nad technologią rozpoznawania głosu i syntezatorami mowy. Obecnie centrum to prowadzi nabór kolejnych 200 pracowników, co oznacza, że będzie to jeden z największych tego typu ośrodków w Polsce. Początkiem budowy centrum było przejęcie przez Amazona polskiej spółki Ivona Software, która opracowała jeden z pierwszych na świecie syntezatorów mowy.

Z rozmów w Seattle wynika, że koncern otwarty jest na współpracę - powiedział minister, przypominając, że Amazon otworzył już w Polsce kilka centrów logistycznych obsługujących całą Europę, ale nie ma jeszcze tzw. sklepu polskiego.

Jeżeli zaś chodzi o rozmowy z przedstawicielami koncernu Microsoft, to - jak poinformował Kwieciński - dotyczyły one dwóch kwestii. Pierwsza to wspólne opracowanie internetowych programów edukacyjnych do nauki języka polskiego w szkołach polonijnych, które działają np. przy polskich ambasadach czy kościołach na całym świecie.

Drugim tematem rozmów było wykorzystanie nowoczesnych technologii Macrosoftu do tworzenia programów edukacyjnych i rozwiązań usprawniający życie osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Te rozwiązania, opracowane we współpracy z polskimi naukowcami i inżynierami można byłoby wdrożyć w Polsce w ramach rządowego programu Dostępność Plus - powiedział minister.

Zaznaczył też, że współpraca z tak potężną firmą umożliwi powstanie w Polsce technologicznych rozwiązań o najwyżej jakości. Dodał również, że rządowi polskiemu zależy, by w procesie tworzenia uczestniczyło najwięcej polskich startupów.

Jeżeli zaś chodzi o spotkanie z przedstawicielami Boeinga, to tematem rozmów w Seattle było przede wszystkim zwiększenie udziału polskich firm w procesie produkcji samolotów.

Nasze spółki mogą być dostawcami części, ale też mogą opracowywać nowe technologie i rozwiązania, potrzebne Boeingowi - powiedział minister.

Zaznaczył też, że atmosfera spotkania była bardzo dobra, a koncern jest otwarty na współpracę.

Podkreślił jednak, że o konkretnych decyzjach inwestycyjnych trzech gigantów w Polsce obecnie mówić nie może, bo wszyscy „zastrzegają sobie poufność” .

