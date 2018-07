„Sieci”: Jesteśmy naprawdę dobrą zmianą

W nowym numerze tygodnika „Sieci” wyjątkowy wywiad z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, który mówi o bitwie o reformę sądów, relacjach z Unią i Izraelem, politycznych planach, decyzjach kadrowych i swoim zdrowiu. – Komisja Europejska nie złamie polskiej woli dokończenia reformy, bo to jest albo-albo. Jeśli nie zreformuje się sądownictwa, inne reformy mają mały sens, gdyż prędzej czy później zostaną przez takie sądy, jakie mamy, zanegowane, cofnięte – mówi stanowczo prezes PiS.

Na łamach „Sieci” Jacek i Michał Karnowscy rozmawiają z Jarosławem Kaczyńskim („Opozycja przegrała”) o kluczowych kwestiach politycznych, z jakimi mierzy się obecnie partia, ale także o czekających ją wyzwaniach – o zamknięciu sporu polsko-izraelskiego związanego z nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, ocenie pracy premiera Matusza Morawieckiego, założeniach PiS na wybory samorządowe czy poparciu Andrzeja Dudy w kolejnych wyborach prezydenckich. Jarosław Kaczyński ocenia również rywalizację partii rządzącej z opozycją.

Każda opozycja może być groźna, rywalizacja polityczna w demokracji jest czymś normalnym. Niestety nasz przeciwnik to nie jest normalna opozycja, łamie wszelkie reguły i ma potworne poczucie bezkarności. Rzucili przeciwko nam, wszelkie możliwe zasoby, podeptali wszystkie zasady życia parlamentarnego, politycznego.

W nowym numerze „Sieci” także wywiad z Konradem Szymańskim, sekretarzem stanu ds. europejskich w MSZ („Powiedzieliśmy im już wszystko”), który Piotrowi Skwiecińskiemu mówi o przyczynach braku możliwości osiągnięcia kompromisu w sporach rozgrywających się między Polską a Komisją Europejską. Wiceminister wskazuje, że wpływ na te problemy mają między innymi krajowe i międzynarodowe środowiska prawnicze, ale jest to tylko jedno z możliwych źródeł.

Nie mogę dziś nikogo wskazywać palcem, ale mogę powiedzieć, że dostrzegamy liczne różnice w postawie państw członkowskich. Rzecz w tym, że konflikt z Polską dotyczy w dużej mierze pytania, jak ma wyglądać równowaga między wolą polityczną, przejawioną w wyborach, a potęgą międzynarodowych regulacji i mnożących się norm. To jedno z kluczowych pytań o przyszłość liberalnej demokracji. Bezalternatywność, na którą liberalna demokracja często się powołuje, wznieca coraz szerszy bunt społeczny. Tym samym pytanie o wolę polityczną demokracji jest głównym pytaniem w debacie o przyszłości UE – mówi wiceminister Konrad Szymański.

W artykule „Wakacje bez zadyszki” Marcin Fijołek omawia najnowsze wyniki sondażowe w notowaniach partii politycznych oraz przyczyny ich zmian. Podkreśla, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości znacznie wzrosło. Publicysta podaje także przyczyny spadku notowań Prawa i Sprawiedliwości sprzed kilku miesięcy, o których mówił wicepremier Piotr Gliński: Międzynarodowe zamieszanie wokół ustawy o IPN, informacyjny chaos wokół nagród przyznanych członkom rządu Beaty Szydło i wiele drobniejszych spraw sprawiły, że PiS znalazło się w dość głębokiej defensywie. Jednocześnie Fijołek opisuje powody, dzięki którym w ostatnich tygodniach poparcie dla PiS wzrosło: […] brak poważnych błędów ze strony polityków PiS, uspokojenie nastrojów i ustabilizowanie sytuacji mimo nieobecności Jarosława Kaczyńskiego.

Marek Pyza oraz Marcin Wikło w artykule „NIK nokautuje Pawlaka” wracają podjętego już wiele miesięcy temu na łamach tygodnika tematu negocjacji Polski z Gazpromem prowadzonych przez Waldemara Pawlaka, wiceministra za rządów Donalda Tuska w latach 2009-2010. Przytaczają ważne stwierdzenia raportu Najwyższej Izby Kontroli: Uwzględniając ograniczenia negocjacyjne spowodowane monopolistyczną pozycją Gazpromu, „[…] NIK zauważa jednak, iż działania Ministra Gospodarki dotyczące negocjowania w latach 2009–2010 umów z Federacją Rosyjską dotyczących dostaw gazu w ramach kontraktu jamalskiego były prowadzone w znacznej części bez wymaganego umocowania w postaci instrukcji negocjacyjnej, a po zatwierdzeniu takich instrukcji część uzgodnień była niezgodna z wytycznymi o charakterze wiążącym”.

Polecamy też wywiad Doroty Łosiewicz z ks. bp. Wiesławem Śmiglem, nowym przewodniczącym Rady Episkopatu ds. Rodziny („Małżeństwo to skarb”) na temat miejsca oraz roli rodziny w Kościele. Jedną z omawianych w rozmowie kwestii jest zadanie ewangelizacyjne: – […] np. świadectwo miłości małżeńskiej i wiary w przestrzeni publicznej, obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci itp. Rodzina ewangelizuje nie tylko przez słowo, lecz również przez przykład dobrego życia, np. przez codzienną uczciwość, zaangażowanie w życie parafii, solidność oraz gotowość do pomocy bliźnim. Ks. bp Śmigiel wskazuje również, jakie działania są podejmowane przez Kościół, aby wspierać rodziny, jednak podkreśla, że zapewne nie są one wystarczające: – Mamy już katolickie poradnie życia małżeńskiego, które zatrudniają psychologów, terapeutów i doradców, ale wciąż jest ich zbyt mało. Modelowym rozwiązaniem jest to, aby w ramach duszpasterstwa rodzin w każdej parafii działało małżeństwo prowadzące przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu, a także pomagające wraz w duszpasterzem rozwiązywać trudności życia rodzinnego.

Ponadto w tygodniku przeczytać można także komentarze bieżących wydarzeń pióra Andrzeja Zybertowicza, Jerzego Jachowicza, Jana Pospieszalskiego, Wiktora Świetlika, Aleksandra Nalaskowskiego, Witolda Gadowskiego, Wojciecha Reszczyńskiego, Krystyny Grzybowskiej, Piotra Skwiecińskiego, Krzysztofa Feusette, Bronisława Wildsteina, Andrzeja Rafała Potockiego czy Marty Kaczyńskiej.

Więcej w najnowszym numerze „Sieci”, w sprzedaży od 9 lipca br., także w formie e-wydania na http://www.wsieciprawdy.pl/e-wydanie.html.

Zapraszamy też do subskrypcji tygodnika w Sieci Przyjaciół – www.siecprzyjaciol.pl i oglądania ciekawych audycji telewizji internetowej www.wPolsce.pl.