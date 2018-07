Wspólna deklaracja rządów Polski i Izraela to sukces

Uzyskaliśmy archimedesowy punkt oparcia do tego, żeby rozpocząć poważną walkę o zmianę obrazu najnowszej historii Polski; każdy, kto nie ma złej woli musi uznać, że to duży sukces - mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński w tygodniku „Sieci” o wspólnej deklaracji premierów Polski i Izraela.

Jarosław Kaczyński pytany w wywiadzie dla tygodnika „Sieci”, czy „wspólna deklaracja premierów państwa Izrael i Rzeczpospolitej Polskiej”, zamykająca spór wokół nowelizacji ustawy o IPN, ma rzeczywiście dużą wartość, jak twierdzi premier Mateusz Morawiecki odparł:

To ma dużą wartość i każdy kto nie jest ignorantem, kto ma elementarne rozeznanie w sferze światowej, kto nie ma złej woli, musi uznać, że to jest duży sukces. Uzyskaliśmy archimedesowy punkt oparcia do tego, żeby rozpocząć poważną walkę o zmianę obrazu najnowszej historii Polski.

Jak podkreślił, obraz Polski w II wojnie światowej „odziedziczony po poprzednich dekadach jest fatalny”.

Wiem, że wielu Polaków może nie zdawać sobie z tego sprawy, ale każdy, kto ma jakąś wiedzę, musi mieć świadomość, jak ogromne jest rozpięcie pomiędzy rzeczywistym przebiegiem zdarzeń w czasie II wojny światowej a tym, jak to jest przedstawiane. W tych warunkach uzyskanie ze strony Państwa Izrael takiego oświadczenia, w którym mamy bardzo skrótowy, prawdziwy opis historii tych lat, gdzie pojawia się słowo +antypolonizm+ ma wielką wartość. Podkreślam: to jest punkt oparcia, z którego można przejść do rzeczywistej ofensywy. Mamy świadomość, że efekty nie będą widoczne natychmiast. Ale jeśli będziemy pracowali konsekwentnie, kiedyś je zobaczymy. Najlepszym dowodem, jak dużo udało się osiągnąć, jest to, że premier Beniamin Netanjahu jest dzisiaj atakowany z tego powodu - zaznacza prezes PiS.