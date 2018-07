Polacy jednak lubią hazard

Ministerstwo finansów sprzedało w czerwcu obligacje oszczędnościowe za prawie 1,2 mln zł, a najbardziej interesujące jest to, że największą wartość sprzedaży osiągnęły papiery 10-miesięczne (z oprocentowaniem na poziomie 1,5 proc. rocznie), ale przy zakupie których można było wygrać dodatkową premię.

Jednorazowo w czerwcu w sprzedaży dostępna była 10-miesięczna obligacja premiowa. To nowy instrument, który gwarantuje zysk w postaci odsetek (1,50 proc. w skali roku) oraz daje szansę na wygranie dodatkowej premii pieniężnej w wysokości: 10 zł, 100 zł, 1.000 zł, a nawet 10.000 zł. Wyniki sprzedaży pokazują, że obligacje premiowe cieszyły się dużym zainteresowaniem nabywców. Wartość sprzedanych obligacji wyniosła 371 mln zł. Przekłada się to na wzrost wartości puli premii do wygrania. 20 marca 2019 r. zostanie rozlosowanych aż 41.107 premii o łącznej wartości prawie 1,5 mln zł – komentuje, cytowany w komunikacie, Piotr Nowak, wiceminister finansów.