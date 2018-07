100 tys. transakcji w kantorze online iPKO

Klienci dokonali w kantorze online w iPKO już ponad 100 tysięcy transakcji - poinformował PKO BP. Waluty można wymieniać zarówno w serwisie transakcyjnym iPKO, jak i w aplikacji mobilnej IKO.

W ciągu pół roku do kantoru internetowego PKO Banku Polskiego zalogowało się 35 tysięcy klientów, którzy dokonali łącznie już ponad 100 tysięcy transakcji walutowych, najczęściej w euro, dolarach, koronach norweskich i frankach szwajcarskich. Z myślą o wakacyjnych potrzebach klientów rozszerzyliśmy od teraz godziny działania kantoru w iPKO i można z niego korzystać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – powiedział, cytowany w komunikacie, Paweł Placzke, dyrektor departamentu produktów klienta indywidualnego w PKO BP.

Najnowsza wersja IKO została wzbogacona o kolejne udogodnienia w zakresie zarządzania kartami, m.in. zastrzeganie, zamawianie i aktywację karty oraz obsługę karty wielowalutowej, podano również.

Bank przypomniał też, że od 1 czerwca br. każda karta debetowa do konta prowadzonego w PLN posiada jednocześnie funkcję wielowalutową. Wystarczy do karty podpiąć rachunek lub rachunki walutowe w jednej z 7 walut i rozliczać bezpośrednio w walutach transakcje kartowe. Konto walutowe można zasilić np. w kantorze online w IKO lub iPKO, wówczas transakcje rozliczane są automatycznie na właściwym rachunku walutowym, a klient nie musi ponosić kosztów przewalutowania. Za rachunek walutowy nie jest pobierana miesięczna opłata, gdy jest on podpięty do karty wielowalutowej.

Na podst. ISBnews