Warszawski parkiet od roku bez dużej oferty

Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w II kwartale 2018 r. wyniosła 9,3 mld euro – to spadek aż o 43 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (16,2 mld euro). Na giełdzie w Warszawie w minionym kwartale odnotowano 10 ofert o łącznej wartości 43 mln euro – wynika z najnowszego raportu „IPO Watch Europe” przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

W II kwartale 2018 r. w Polsce miało miejsce 10 pierwotnych ofert publicznych (IPO) – trzy debiuty na rynku głównym GPW oraz siedem na alternatywnym rynku NewConnect. Największą pod względem wartości ofertą publiczną był debiut wydawcy gier komputerowych Ten Square Games (94,0 mln zł). Drugim warszawskim debiutem było IPO spółki biotechnologicznej OncoArendi Therapeutics (58,0 mln zł). Na trzecim miejscu uplasowała się oferta spółki z rynku fotowoltaiki ML System (34,6 mln zł). Łączna wartość IPO przeprowadzonych na alternatywnym rynku NewConnect wyniosła 15,2 mln zł, z czego 8,0 mln zł dotyczyło debiutu spółki Creativeforge Games.

Warszawski parkiet przyciągnął w ostatnich miesiącach emitentów z innowacyjnych sektorów gospodarki (m.in. gry i technologie IT, biotechnologia), co z pewnością jest bardzo dobrą wiadomością dla kolejnych innowacyjnych spółek rozważających debiut giełdowy. Mimo to, nie był to z pewnością udany kwartał, który zwykle jest jednym z najaktywniejszych okresów w ciągu roku. Warszawska GPW od niemal roku czeka na znaczące IPO o wartości przekraczającej 100 mln euro, które przyciągnęłoby uwagę inwestorów zagranicznych i pobudziło aktywność na rynku. W pierwszym półroczu 2018 r. pozycję naszego rynku w zakresie liczby debiutów ratował głównie NewConnect i powracający na rynek alternatywny inwestorzy. Natomiast jeśli chodzi o łączną wartość ofert, Warszawa była po raz kolejny jednym z najmniejszych rynków spośród tych, na których przeprowadzono co najmniej jedno IPO. Perspektywy na kolejne miesiące są niepewne, brak przy tym jasnych i wyraźnych zapowiedzi dużych transakcji w drugiej połowie roku, a luki po nich nie wypełnią kolejne debiuty na rynku alternatywnym – mówi Bartosz Margol, dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych w II kwartale 2018 r.

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, łączna wartość IPO w Europie wyniosła 9,3 mld euro i spadła w minionym kwartale (w porównaniu do drugiego kwartału 2017 r.) aż o 6,9 mld euro. Odnotowano 99 debiutów (wobec 106 w drugim kwartale 2017 r.). W analizowanym okresie miała miejsce jedna mega oferta (IPO o wielkości przekraczającej 1 mld euro) przeprowadzona w maju na giełdzie w Szwajcarii – IPO CEVA Logistics AG (1,061 mln euro). Drugim największym IPO była oferta spółki Ayden BV (947 mln euro, debiut na giełdzie Euronext w Amsterdamie), a trzecim – IPO Avast Plc (788 mln euro, giełda w Londynie).

Aktywność na europejskim rynku IPO w I poł. od 2009* r.

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2014

Dane przed 2011 r. nie uwzględniają giełd w Stambule, Zagrzebiu i Bukareszcie

Pierwsza połowa roku zakończyła się wzrostem wartości IPO o 5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, głównie dzięki mega ofertom przeprowadzonym na rynkach europejskich w pierwszym kwartale 2018 r. W drugiej połowie roku perspektywa wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a jej partnerami, a także trwające negocjacje w sprawie Brexitu, mogą spowodować powrót niepewności i negatywnie wpłynąć na rynek ofert publicznych. Jednak pomimo dość stonowanej aktywności w zakresie IPO w drugim kwartale oraz niepewnych nastrojów gospodarczo-politycznych, europejski rynek IPO jest nadal otwarty na emitentów, a kolejne transakcje są wciąż przeprowadzane. Otwartą kwestią pozostają wyceny uzyskiwane w procesie IPO przy coraz bardziej selektywnym podejściu inwestorów. Mimo to spodziewamy się, że aktywność w zakresie IPO na europejskich rynkach w drugiej połowie roku wzrośnie – podsumowuje Tomasz Konieczny, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

O raporcie IPO Watch Europe

Bieżąca i poprzednie edycje IPO Watch Europe są dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne są również podsumowania roczne za lata 2004-2017.

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (włączając w to giełdy w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Turcji i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwszą ofertę publiczną oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku i został sporządzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Dodatkowe informacje, w tym tabele danych, są dołączone do niniejszej informacji prasowej.