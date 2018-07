NBP wypuścił Bielika

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości NBP wyemitował specjalną edycję monet uncjowych z okolicznościowym napisem.

Emisja nowej monety „Bielik” to przełomowe wydarzenie dla Narodowego Banku Polskiego. Chcieliśmy uczcić szczególną dla każdego Polaka setną rocznicę odzyskania niepodległości naszej ojczyzny. To ważna forma upamiętnienia dziejowego wydarzenia i zaznaczenia obecności Polski w świecie. Mam nadzieję, że polski „Bielik” dołączy do liczących się, rozpoznawalnych na całym świecie monet – mówi Adam Glapiński, prezes NBP.