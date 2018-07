Zamknięcie dnia na giełdzie - poniedziałek

WIG 20 na zamknięciu w poniedziałek minimalnie spadł, nieco większe zniżki zanotowały indeksy szerokiego rynku. Wśród blue chipów wzrostom przewodziły odzieżowe spółki CCC i LPP, zaś najmocniej zniżkowały Orlen, Lotos i Tauron

WIG 20 spadł na zamknięciu w poniedziałek o 0,02 proc. do 2.151,7 pkt. WIG zniżkował o 0,15 proc. do 56.413,96 pkt., mWIG 40 stracił 0,54 proc. i wyniósł 4.174,53 pkt., a sWIG 80 poszedł w dół o 0,32 proc. do 12.709,37 pkt.

Obroty na akcjach wyniosły ok. 550 mln zł, w tym 341 mln zł na spółkach z WIG 20, a 164 mln zł na spółkach z mWIG 40. Liderem pod tym względem był PKO BP (64 mln zł), którego kurs spadł o 0,7 proc., jednak wśród dziesięciu spółek o największych obrotach znalazły się trzy średnie firmy - Kruk na trzecim miejscu (36 mln zł), Dino Polska na czwartym (34 mln zł) i Ciech na dziesiątym (21 mln zł).

„Na początku lipca nastąpiła na WIG 20 niewielka poprawa nastrojów inwestycyjnych, co przełożyło się na wzrost indeksu o 1,5 proc. Niedźwiedziom powtórnie nie udało się sforsować bariery wsparcia na 2.100 pkt., jednak wciąż nie można powiedzieć o przewadze byków. Co prawda opór na poziomie 2.145 pkt. udało się przełamać, jednak ważniejszym jest ten na 2.190 pkt. Blisko niego przebiega też linia trendu spadkowego. Wszystko to stanowi poważną barierę dla WIG 20, przez co będzie trudno wybić się powyżej niej” - napisali w komentarzu zarządzający MM Prime TFI.

W tym roku WIG 20 spadł o 12,6 proc., zaś od szczytu w styczniu poszedł w dół o 18,2 proc.

Jarosław Niedzielewski, dyrektor departamentu inwestycji Investors TFI ocenił w poniedziałek, że zakończenie 2018 roku przez WIG na lekkim plusie będzie należało uznać za sukces, zaś atak na styczniowe szczyty trzeba byłoby traktować raczej w kategoriach cudu.

WIG osiągnął 23 stycznia tegoroczne maksimum, pokonując chwilowo szczyt z 2007 r. Od tego czasu indeks stracił blisko 17 proc. Obecnie WIG jest o 11,5 proc. niżej niż na koniec 2017 r.

Największe spadki wśród blue chipów zanotowały w poniedziałek PKN Orlen (o 1,8 proc.) oraz Tauron (o 1,7 proc.). Lotos stracił 1,4 proc.

Wzrostami w WIG 20 wyróżniły się firmy odzieżowe. CCC w poniedziałek poszło w górę o 4,5 proc., a LPP zwyżkowało o 3,3 proc.

Czerwiec obu spółkom przyniósł spadki - CCC o 24 proc., a LPP o 10 proc. 2 lipca inwestorzy poznali wyniki sprzedażowe obu firm i od tego czasu, włączając poniedziałkową sesję, notowania LPP poszły w górę o 5,9 proc., zaś CCC spadły o 0,7 proc. W lipcu WIG 20 zyskał 0,8 proc., a WIG Odzież poszedł w górę o 3,2 proc.

Na szerokim rynku o 3,6 proc. wzrosło Monnari. Odzieżowa spółka podała w piątek wieczorem, że jej skonsolidowane przychody w czerwcu 2018 roku wzrosły o 4,95 proc. do ok. 23,3 mln zł. Przychody Monnari w drugim kwartale 2018 roku wyniosły ok. 59,7 mln zł i były o 1,65 proc. niższe niż przed rokiem.

Kruk zwyżkował o 1,1 proc. Spółka windykacyjna poinformowała, że wydała w drugim kwartale 2018 roku 282 mln zł na zakup portfeli wierzytelności, co oznacza spadek o 3 proc. rok do roku. Nominalna wartość wierzytelności nabytych przez grupę w II kwartale wyniosła 1.871 mln zł, czyli spadła o 47 proc. rdr. Wartość spłat z tytułu obsługi nabytych portfeli wyniosła 401 mln zł, co oznacza wzrost o 19 proc. rdr.

Kruk podał także, że chce zwiększyć aktywność inwestycyjną na rynkach zagranicznych, a w całym 2018 roku inwestycje w nowe portfele prawdopodobnie będą wyższe niż w 2017 roku.

PAP Biznes, mw