Zaskakująca siła krajowego rynku

Czynniki zewnętrzne sprzyjają złotemu, a EUR/PLN zbliżył się do poziomu 4,31, czyli linii trendu wzrostowego - oceniają ekonomiści. Dodają, że krótkoterminowo rentowności polskich obligacji ustabilizują się lub spadną, jednak w dłuższym terminie perspektywy są negatywne

W poniedziałek Ewald Nowotny, członek rady prezesów EBC poinformował, że bank nie zmieni stóp proc. latem 2019 r., a potem przyjmie politykę „wait and see”. Dodał, że ujemne realne stopy procentowe nie mogą być permanentnym elementem polityki pieniężnej i powinny być stosowane w razie potrzeby.

Dzisiejsze słowa Ewalda Nowotnego z Europejskiego Banku Centralnego (…) nie wnoszą wiele nowego. Potwierdzają tylko plotki z zeszłego tygodnia przesuwające rynkowe oczekiwania z grudnia na wrzesień 2019 r. Nie jest to nowy impuls dla euro, ale przy obecnym nastawieniu wobec dolara pozwala na podejście EUR/USD w okolice istotnych 1,18 - napisał Rogalski.

RYNEK DŁUGU

Jak podają analitycy, ten tydzień może okazać się ciekawy, szczególnie na rynku krótkiej stopy w PLN.

Spodziewamy się bardzo łagodnego przekazu po posiedzeniu RPP oraz znaczącego obniżenia prognoz inflacji w nowej projekcji NBP. W połączeniu z mocniejszym złotym powinno to przełożyć się na spadek rynkowych oczekiwań na podwyżki stóp (obecnie wyceniane jest niemal 50 pb w ciągu 2 lat). Sugeruje to, że w najbliższych dniach rentowności polskich obligacji skarbowych ustabilizują się lub spadną. Większe pole do umocnienia widzimy na krótkim końcu - napisali ekonomiści ING Banku Śląskiego w poniedziałkowym raporcie.