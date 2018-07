Kwieciński: inwestycje Amazona to szansa dla Polski

Inwestycja Amazona w Sosnowcu to m.in. 500 kolejnych miejsc pracy oraz większe szanse rozwoju dla firm, które wykorzystują centra logistyczne - powiedział w poniedziałek minister rozwoju i inwestycji Jerzy Kwieciński

Jak zaznaczył, rządowi obok miejsc pracy zależy na wysokoinnowacyjnych inwestycjach z dużą wartością dodaną. Dlatego rozmawia z amerykańskim koncernem m.in. o rozwoju jego działu badawczo-rozwojowego w Gdańsku.

W poniedziałek przedstawiciele Amazona poinformowali w Sosnowcu, że koncern do końca lipca br. otworzy tam nowy obiekt. Zasygnalizowali również, że zatrudniająca już w tym mieście 2,5 tys. osób firma do końca roku chce pozyskać jeszcze 500 pracowników.

W poniedziałek do tych zapowiedzi odniósł się minister Kwieciński. Jak przypomniał, z Amazonem rozmawia o inwestycjach od dłuższego czasu. W ostatni piątek osobiście odwiedził siedzibę koncernu w Seattle, a tego samego dnia jego zastępca Paweł Chorąży rozmawiał z przedstawicielami firmy w Warszawie.

To co cieszy w najnowszej inwestycji, to 500 nowych miejsc pracy w Sosnowcu oraz większe szanse rozwoju dla firm, które wykorzystują centra logistyczne. W tej chwili około 7,5 tys. małych i średnich przedsiębiorstw z Polski korzysta z możliwości dystrybucji oferowanych przez Amazon - podał Kwieciński. - W praktyce oznacza to, że nie muszą każdorazowo załatwiać formalności związanych ze sprzedażą w różnych krajach. Ich produkty dostępne są za granicą w centrach logistycznych, takich jak to w Sosnowcu. Wiemy, że wiele firm z Europy, na przykład modowych z Włoch, osiągnęło sukces dzięki takiej współpracy - zaznaczył.

Kwieciński zapewnił, że zdaje sobie sprawę z dyskusji, jaka toczy się wokół inwestycji Amazona w Polsce. Miejsca pracy to jedno, ale rządowi zależy też na wysokoinnowacyjnych inwestycjach z dużą wartością dodaną. Dlatego ja i moi współpracownicy rozmawialiśmy z koncernem również o rozwoju jego działu badawczo-rozwojowego w Gdańsku - zasygnalizował.

Cieszymy się, że obok inwestycji w centra logistyczne, Amazon zdecydował się zwiększyć o 200 osób zatrudnienie w centrum B+R. Polska i polscy pracownicy mają potencjał. Nieprzypadkowo w Trójmieście rozwijany jest kluczowy produkt firmy - asystent głosowy Alexa - zaakcentował minister inwestycji i rozwoju.

Podczas poniedziałkowego spotkania prasowego w Sosnowcu dyrektor generalny Amazon w tym mieście Rodrigo Zapata poinformował, że pod koniec lipca firma otworzy tam nowy budynek o powierzchni 11 tys. m kw. - wyposażony w 30 nowoczesnych drukarek umożliwiających nadruk na ubraniach na indywidualne zamówienia klientów.

Będzie to obiekt oddalony o kilkaset metrów od głównego sosnowieckiego kompleksu Amazona, w którym koncern zajmuje się dystrybucją odzieży obuwia i biżuterii. Obiekt ten ma powierzchnię 130 tys. m kw., jednak powierzchnia użytkowa (z czterema poziomami wież składowania) to 310 tys. m kw. Obecnie pracuje tam ok. 2,5 tys. osób.

Wykonywane w centrach dystrybucyjnych procesy to odbiór produktów od producenta, składowanie, kompletowanie zamówień, pakowanie i wysyłka. Obecnie firma w Polsce, m.in. właśnie w pięciu centrach dystrybucyjnych, zatrudnia ok. 14 tys. pracowników na stanowiskach stałych (10 tys. kolejnych stanowisk jest sezonowych). Wśród nich jest 2,5 tys. osób w Sosnowcu, choć do końca tego roku mają to być 3 tys.

Amerykański koncern działa w Polsce od 2014 r. Jak podaje, dotąd wygenerował tam ponad 4 mld zł inwestycji. Poza Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku utworzył pięć centrów logistycznych - dwa w Bielanach Wrocławskich, pod Poznaniem, w Sosnowcu oraz Kołbaskowie pod Szczecinem. W Warszawie funkcjonuje też oddział Amazon Web Services.

W poniedziałek w Sosnowcu przedstawiciele koncernu akcentowali m.in., że rozwijają współpracę z polskimi przedsiębiorcami, chcącymi rozszerzyć swoją działalność - oferując im możliwość sprzedaży swoich produktów i usług za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Amazon.

Amazon to amerykańska spółka z siedzibą w Seattle, która prowadzi największą na świecie sieć sprzedaży wysyłkowej. Działa od 1994 r., należy do pionierów w sprzedaży przez internet.

Podczas swojej ubiegłotygodniowej podróży do Stanów Zjednoczonych minister Kwieciński m.in. rozmawiał o możliwościach współpracy z przedstawicielami Amazona, a także Boeinga oraz Microsoftu.

PAP, mw